Kronprinsparrets ældste søn, Christian, fylder mandag 13 år, og så er der for første gang, siden Frederik og Joachim var børn, teenagere i huset på Amalienborg.

B.T. har talt med en række kendte danskere, der selv har børn i teenagealderen, om, hvordan Frederik og Mary bedst tackler prins Christians første skridt mod voksenlivet.

Tv-vært Cecilie Beck

Mor til en voksen datter og Frida på 16 år

Cecilie Beck med sin datter Frida, da hun var lille. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Cecilie Beck og datteren Frida. Foto: Privatfoto

»Husk først og fremmest at tage dit teenagebarn alvorligt. De har en masse følelser og kan en gang imellem virke komplet irrationelle, men for dem er det utrolig ægte.«

Kunne du mærke forandringer i hjemmet, da dit barn blev teenager?

»Frida gik fra at være relativt konfliktsky og bare skride ind på sit værelse til nu pludselig at turde tage konfrontationen. Det er jo vildt fedt og en del af tilværelsen at turde gøre det.«

Hvad er det bedste ved at have en teenager i huset?

»De er vildt sjove. De begynder at få voksenhumor, og Frida kan virkelig få mig til at grine.«

Hvad er det værste ved at have en teenager i huset?

»Hm … Det ved jeg ikke lige.«

Hvad er dit bedste råd til Frederik og Mary?

»De skal huske, hvordan de selv var, da de var teenagere. Det er noget, jeg selv har forsøgt at holde fast i.«

Skuespiller Jan Linnebjerg

Far til en voksen datter og Magnus på 15 år

Jan Linnebjerg med sin søn, Magnus, da han var lille. Foto: Esben Salling

»Det er sjovt at have teenagebørn i hjemmet. Det er jo der, man som menneske gennemgår den største udvikling, og det er sjovt at være med til.«

Kunne du mærke forandringer i hjemmet, da dit barn blev teenager?



»Vi har en dreng, og hormonerne banker rundt i kroppen. De bliver selvstændige og får meninger. Jeg får fandeme konstant skældud.«

Hvad er det bedste ved at have en teenager i huset?

»De er sgu søde, charmerende og lækre. Vores søn er pligtopfyldende og dygtig i skolen. Han er et jern.«

Hvad er det værste ved at have en teenager i huset?

»Der er ikke noget dårligt. Vi har nogle gode snakke, og han er sgu fornuftig. Sådan var det også med vores datter. Så der har vi måske været heldige.«

Hvad er dit bedste råd til Frederik og Mary?

»Jeg synes, man kommer langt med at snakke. Hvis man taler fornuftig til dem, så kan de jo sagtens se det. Hele tiden være i øjenhøjde.«

Kok Henrik Boserup

Far til to voksne sønner og Vincent på 14 år

Kok Henrik Boserup. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Hvis man har en teenager i huset, så bare tro på designet, så skal det nok gå.«

Kunne du mærke forandringer i hjemmet, da dit barn blev teenager?

»Der sker en masse, men det er ikke, fordi deres grundpersonlighed ændrer sig.«

Hvad er det bedste ved at have en teenager i huset?



»Det er super at få teenagebørn i huset. Det er ens børn i en meget tydelig udvikling. De tager nogle store skridt i den alder, og det er spændende.«

Hvad er det værste ved at have en teenager i huset?

»De bliver mere stædige. Nu er de ikke længere drenge, men mænd, og så indtager de også en position som mand og bliver kompromisløse og stridige. Og det skal man lige vænne sig til.«

Hvad er dit bedste råd til Frederik og Mary?

»Man skal stole på, at det menneske, man har foran sig, er sit eget og ikke en selv. Det tror jeg, mange forældre tænker – at det er dem selv, der står der.«

Tv-vært Puk Elgård

Mor til Robin på 17 år

Puk Elgård med sin søn, Robin, da han var helt lille. Foto: Peter Clausen

Puk Elgårds søn, Robin. Foto: Privatfoto

»Det er først nu, det er svært at være mor. Alle de overvejelser omkring, hvad de må, og det kan være svært at finde ud af, hvor grænsen går.«

Kunne du mærke forandringer i hjemmet, da dit barn blev teenager?

»Vi lever i et samfund, hvor de unge drikker meget alkohol, og der er mange stoffer i nattelivet. Det er noget, man som forælder frygter allermest. Så gælder det om at lave aftaler om, at man kan ringe hjem uanset hvad, og det er Robin heldigvis god til.«

Hvad er det bedste ved at have en teenager i huset?

»Det er fuldstændig vidunderligt at se et menneske folde sig ud og begynde at udvikle en selvstændighed, meninger og fremtidsdrømme. Det er spændende at følge med i.«

Hvad er det værste ved at have en teenager i huset?

»Det er tanken, om man har klædt dem godt nok på til at kunne modstå de udfordringer, når de skal ud og træffe deres egne valg. Robin var på Roskilde Festival, og der kunne han jo ikke have sin mor stående ved siden af.«

Hvad er dit bedste råd til Frederik og Mary?

»Husk, at han er lige så skrøbelig som et spædbarn.«