Afslappet, iført klipklapper, i løse jeans, en hvid bluse og med løst hår og solbriller. Sådan så Mary Donaldson ud på nogle af de første billeder, danskerne så af landets kommende kronprinsesse.

Siden er stilen blevet en anden, mere stringent, stilet og smart. Og Kronprinsessen er blevet et af verdens største stilikoner. Men hvor meget betyder Mary egentlig for dansk mode? Og hvor meget indflydelse har hun selv på det tøj, hun går i?

Der er sket meget med kronprinsesse Mary, siden hun den dag i sin afslappede påklædning kyssede sin danske kronprins på havnen i Tasmanien i 2003 foran de opstillede pressefotografer.

Gennem mere end 12 år har den danske kronprinsesse, der ofte fremhæves som en af de bedst klædte kongelige i alverdens modemagasiner, haft sin faste stylist, Anja Camilla Alejdi, til at hjælpe sig med altid at være klædt modemæssigt smart på.

Kronprins Frederik og Mary Donaldson på havnen i Sandy Bay i Tasmanien i 2003. Foto: Jørgen Jessen

Alejdi har haft en stor andel i Kronprinsessens smarte stil, men også Mary selv har en stor interesse for mode.

Det fortæller designer Jesper Høvring, der gennem 12 år har lavet kjoler og andet tøj til Kronprinsessen.

»Hun er 100 procent inde over alt. Uanset hvad Anja Camilla præsenterer hende for, så er det i sidste ende Kronprinsessen selv, der bestemmer, og længere er den ikke.«

»Der er ingen, der pådutter vores kronprinsesse noget. Selvfølgelig er der nogle designere og skræddere, der prøver at påvirke hende til at gå i nogle retninger, men ellers er det Kronprinsessen selv. Og hun har vildt god stil selv,« siger han.

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary på toppen af den nye triumfbue, La Grande Arche, under et erhvervsfremstød i Paris i 2019. Foto: Ida Marie Odgaard

Ifølge Jesper Høvring har Kronprinsessen gennem tiden eksperimenteret lidt med sin stil:

»Jeg synes helt klart, at vores kronprinsesse er blevet bedre til at tage chancer og prøve noget andet. Men hun kender helt sikkert også sine virkemidler, og hvad hun ser bedst ud i,« siger han og tilføjer:

»Det tager en hel del år opbygge en garderobe, som hun har. Det kommer ikke over night. Og det tager en del år at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker,« siger han.

Han fremhæver desuden, at Kronprinsessen altid er passende klædt.

Mary og Frederik i Sidney i 2005. Foto: TORSTEN BLACKWOOD

»Hendes stil kan både være meget ladylike, når hun skal det. Men hun kan også tage en sweatshirt på, når hun skal besøge et julemærkehjem og spille med børnene,« siger Høvring, hvis børn går i samme skole som kronprinsparrets.

Kronprinsesse Mary har i mange år været flittig gæst ved den københavnske modeuge, ligesom hun er protektor for både Designers’ Nest Show & Award, der fokuserer på talent i modebranchen, samt for Global Fashion Agenda, der forsøger at sætte fokus på bæredygtighed i modebranchen.

Gennem tiden har Kronprinsessen også fået en særlig status som modeambassadør – for især dansk mode.

»Hun er nærmest en kæmpe influencer. Hver gang hun har noget på, så bliver der solgt rigtig meget af det,« siger Jesper Høvring.

Kronprinsesse Mary sammen med Magnus Heunicke (S) under et erhvervsfremstød i Paris. Foto: Ida Marie Odgaard

Morten Steinmetz, der er specialist i modebranchen hos revisionsfirmaet Deloitte, er enig i, at kronprinsesse Mary har rigtig stor betydning for den danske modebranche.

»Hun har haft en kæmpestor betydning for dansk mode. Både hendes interesse og måden, hun har vist sig på på modemessen som protektor for dansk mode. Hun er en smuk kvinde, og hun fremviser rigtig meget dansk mode. Det har kæmpestor betydning,« siger han og tilføjer, at det uden tvivl også kan ses på bundlinjen hos danske modehuse, der får øget deres salg, når Kronprinsessen viser sig i deres tøj.

»Det kan godt betyde rigtig mange penge, og at der bliver solgt væsentlig mere af det stykke tøj, som Mary har på, end der ellers ville være gjort. Det er uvurderligt. Det har en kæmpe betydning,« siger han.