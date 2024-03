Først smed bokseren Nikolai Terteryan sin invitation ud.

For »det var så surrealistisk«, at den 22-årige østjyde i første omgang ikke troede på, at han rigtigt var blevet inviteret til kronprins Christians 18-års fødselsdag.

Men afsted kom Nikolai Terteryan til gallataffel på Christiansborg Slot.

Som en af de særligt inviterede fra sportens og kulturens verden, der deltog sammen med de mange unge repræsentanter fra landets kommuner.



»Jeg troede først på det, da jeg stod i jakkesættet og skulle ind til ballet. Men det var en mega fed oplevelse, en drøm nærmest. Det var virkelig fint, god mad og sådan noget – og en masse unge mennesker over det hele,« forklarer Nikolai Terteryan.

Bokser Nikolai Terteryan til pressedag på genoplivningen af quizprogrammet 'Jeopardy!', hvor han er med som deltager. Foto: Lykke Buhl. Vis mere Bokser Nikolai Terteryan til pressedag på genoplivningen af quizprogrammet 'Jeopardy!', hvor han er med som deltager. Foto: Lykke Buhl.

B.T. møder den unge bokser til pressedag på quizprogrammet 'Jeopardy!', som han deltager i genoplivningen af.

Rigeligt med alkohol til ungdomsfest

Men forinden det kunne man se Nikolai Terteryan til den daværende prins Christians fødselsdag på Christiansborg Slot i oktober.

Og her observerede den dedikerede ungdomsbokser også en del i selskab med sin følgesvend, den 22-årige bryder Turpal Bisultanov.

For til deres overraskelse blev der serveret rigeligt med alkohol til den royale fest – og det klarede alle de unge gæster ikke lige godt.

Prins Christians 18 års fødselsdag blev fejret med gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Christians 18 års fødselsdag blev fejret med gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Vi er sportsmænd, så vi drikker ikke, men jeg kunne godt se på de andre, at det var god vin, og der blev serveret Moët og sådan noget. Og så var der også på et tidspunkt, hvor der var fri bar,« forklarer Nikolai Terteryan.

»Jeg var overrasket over, at de serverede alkohol faktisk, fordi der er jo en masse 18-årige. Der var også nogle, der fik lidt for meget at drikke.«

Selvom bokseren og bryderen ikke selv tog del i indtagelsen af de alkoholiske drikke og den frie bar, så havde de en fest alligevel, forsikrer Nikolai Terteryan.

Han blev da også selv holdt godt øje med.



»Der var PET over det hele, de stod virkelig og gav os øjne,« lyder det med et grin.

Bokser Nikolai Terteryan ankom lige bag sin følgesvend, bryderen Turpal-Ali Alvievich Bisultanov, til den daværende prins Christians 18 års fødselsdag på Christiansborg Slot. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Bokser Nikolai Terteryan ankom lige bag sin følgesvend, bryderen Turpal-Ali Alvievich Bisultanov, til den daværende prins Christians 18 års fødselsdag på Christiansborg Slot. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Overså prinsessen

Ikke mindst fik Nikolai Terteryan og Turpal Bisultanov også lejlighed til at hilse på de deltagende fra kongefamilien.

Nikolai Terteryan genkendte dog ikke den ene af de royale personager, han nåede at sludre med.

»Vi snakkede faktisk med prins Joachim, og også med Dronningens søster prinsesse Benedikte,« forklarer bokseren om de korte snakke.

»Jeg vidste ikke, hun var hendes søster, hun kom bare og lige stillede nogle spørgsmål. Det var egentligt vildt nok, fordi lige pludselig kiggede vi os over skulderen og så stod Dronningen der. Det var fedt – også at trykke dem i hænderne!«

Benjamin Hav & Familien optrådte søndag til prins Christians 18 års fødselsdag på Christiansborg Slot. Foto: Kongehuset. Vis mere Benjamin Hav & Familien optrådte søndag til prins Christians 18 års fødselsdag på Christiansborg Slot. Foto: Kongehuset.

Fødselaren kronprins Christian blev der desværre ikke tid til at sludre med i rækken af de mange andre interesserede.

Og dronning Margrethe havde Nikolai Terteryan fået streng besked på ikke selv at henvende sig til.

»Man gik selvfølgelig ikke op og snakkede med Dronningen – det må man ikke, hun skal snakke til en, men man kunne sagtens gå hen til prins Christian, men der var så mange, så det fik vi ikke tid til. Men det var en fest i hvert fald,« slutter Nikolai Terteryan med et smil.

