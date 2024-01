Skal Kongehuset deklarere, hvem de modtager gaver fra? Den debat har jævnligt floreret i danske medier, og senest blussede den op igen ved tronskiftet, da et specielt armbånd på Kong Frederiks arm vakte opsigt.

I Danmark har der indtil videre ikke været regler om, at Kongehuset skal oplyse, hvem det modtager gaver fra – eller regler om, hvorvidt Kongehuset overhovedet må modtage gaver fra kommercielle aktører. Men nu ser det ud til, at der er ændringer på vej.

Det meddeler Kongehuset i et svar til DR. Kongehuset bekræfter ligeledes, at der kommer ændringer over for B.T.

»I forbindelse med tronskiftet har Kongeparret besluttet at revidere retningslinjerne for Kongehusets modtagelse af gaver. Retningslinjerne vil blive offentliggjort på Kongehusets hjemmeside,« lyder det i et skriftligt svar fra Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby

Modsat det norske kongehus har det danske kongehus indtil videre ikke behøvet at deklarere, hvem det modtager gaver fra. Foto: Anthon Unger Vis mere Modsat det norske kongehus har det danske kongehus indtil videre ikke behøvet at deklarere, hvem det modtager gaver fra. Foto: Anthon Unger

Kongehuset vil ikke oplyse, hvornår de nye retningslinjer vil blive offentliggjort, men meddeler, at det bliver i nær fremtid. Det har heller ikke været muligt at få en uddybning af, hvad ændringerne kommer til at være, eller hvordan de nye retningslinjer vil blive

Debatten om det danske kongehus’ modtagelse af gaver, og værdien af, når Kongehusets medlemmer bliver reklamesøjler for bestemte varer og virksomheder, har gentagne gange været oppe at vende.

Senest i forbindelse med tronskiftet, hvor B.T. kunne afsløre, at Danmarks nye konge bar et armbånd fra smykkefirmaet Shamballa Jewels på sit håndled.

Virksomheden bekræftede, at armbåndet var fra Shamballa Jewels, men ville ikke oplyse, om det var en gave – eller om Kongehuset selv havde købt det.

Kong Frederiks armbånd vakte opsigt. Foto: Anthon Unger Vis mere Kong Frederiks armbånd vakte opsigt. Foto: Anthon Unger

Kongehuset har heller ikke ønsket at oplyse, om armbåndet er modtaget i gave.

Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Denmark, udtaler til DR, at det et problem, at offentligheden ikke har indsigt i, om de ting, som Kongehusets medlemmer benytter, er gaver.

»Hvis armbåndet er et, som dronning Mary har givet Kongen, så er det jo helt uproblematisk. Men hvis det er et, som Shamballa har givet for at få den branding-værdi, så er vi jo derinde, hvor der er noget, der er galt,« siger han til DR.

Han mener, at det er bekymrende, hvis private aktører kan sende Kongehuset dyre gaver uden, at det bliver oplyst, da det kan føre til spørgsmål, om hvorvidt der kan opnås en fordel ved at give en gave.

Den danske praksis vækker opsigt, da den adskiller sig markant fra både Norge, Spanien og Storbritannien, hvor kongehusene offentliggør lister med de gaver, som de modtager.

B.T. har i 2023 sat fokus på forskellen mellem de norske og danske regler. Også dengang rejste Jesper Olsen kritik af den danske praksis.

»Befolkningen bliver mere og mere opmærksom på, hvor tingene kommer fra, og derfor bør der også være åbenhed ved for eksempel gaver, der modtages af Kongehuset. Det er en del af at fremtidssikre Kongehuset at vise sine gavelister. Kongehuset burde gå foran,« udtalte han.

B.T. spurgte dengang Kongehuset, hvorfor man ikke vælger at offentliggøre, hvilke gaver man får. Hertil lød svaret:

Kronprinsparret har mange gange besøgt Lego. Her ses et af besøgene. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsparret har mange gange besøgt Lego. Her ses et af besøgene. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Kongehusets gavepolitik er, at officielle gaver som udgangspunkt offentliggøres ved modtagelsen. Størstedelen af de gaver bliver en del af vores fælles kulturarv i form af kunst, inventar eller bygninger i de kongelige slotte og parker med offentlig adgang eller i lokaler, der benyttes i officielle sammenhænge,« oplyser Kongehusets kommunikationsafdeling.

»De private gaver, Kongehuset modtager i forbindelse med mærkedage og lignende, betragter vi som private.«

B.T. bad også om svar på, hvorfor man ikke gør som i Norge og automatisk sender gaver fra kommercielle aktører, såsom modehuse, tilbage ved modtagelse.

»Helt generelt betaler vi for de varer, vi modtager. Og i øvrigt bruger vi altid vores sunde fornuft,« lød svaret fra Kongehusets kommunikationsafdeling.

Debatten om Kongehusets omgang med kommercielle aktører er dog ikke ny.

Tilbage i 2016 udtalte flere eksperter, at de kongeliges nære venskaber med virksomhedsejere og hyppige besøg hos virksomheder som LEGO ikke var uproblematisk:

»Det er reklame, du ikke kan købe for penge. De skulle nødig blive reklamesøjler for LEGO. Det kan gå en enkelt gang, men det skal ikke foregå hele tiden, for så nedsætter de deres eget værd som kommende regentpar,« lød det blandt andet fra forfatter Søren Jakobsen dengang til B.T.

