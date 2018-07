Det kan være svært at kontrollere kærligheden. Selv når man er kongelig. Det kan det japanske monarki, som regnes for et af verdens ældste, skrive under på.

Sidste år trak det overskrifter, da kejserens ældste barnebarn, 26-årige prinsesse Mako, meddelte, at hun ønskede at gifte sig med en ikke-adelig person. Nu har kejserens fætters yngste datter, 27-årige prinsesse Ayako, truffet samme valg. Det skriver dagbladet.no.

Prinsesse Ayako og hendes forlovede Kei Moriya under offentliggørelsen af deres forlovelse. Foto: POOL

Begge unge kvinder mister retten til at kalde sig 'prinsesser', når de gifter sig borgerligt, og det reducerer den japanske kejserfamilie til bare 17 medlemmer. Men selv om Japan er udfordret på mængden af tronfølgere, så var det aldrig blevet aktuelt for de to unge prinsesser at overtage kejsertitlen.

I Japan er det nemlig kun mænd, der kan blive kejsere, og det betyder, at Japan kan komme i alvorlige problemer med at finde tronfølgere i fremtiden.

Japans nuværende kejser, den 84-årige Akihito, skal på grund af et skrantende helbred abdicere til næste år. Han efterfølges af den 58-årige kronprins Naruhito. Men når han dør eller må abdicere, starter problemerne.

Japans 84-årige kejser Akihito Foto: KAZUHIRO NOGI

Den næste i arvefølgen er den bare 11-årige Hisahito, der er Akihitos barnebarn. Han er den eneste dreng, der er født ind i den japanske kejserfamilie siden 1965 og er dermed den eneste arving efter den nuværende kejsers søn.

I Japan har der længe været et ønske om, at kvinder kan indgå i tronfølgen. En meningsmåling fra sidste år viste, at 86 procent mener, at kvinder skal kunne overtage kejserembedet, og 60 procent ønsker, at børn af kvinder i den royale familie skal kunne indgå i tronfølgen.

Den japanske kejserfamilie har dog ikke selv noget ønske om at ændre i arvefølgen.