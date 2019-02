Kort før Kate Middleton blev gift med prins William, manglede hun arbejde og klattede penge væk på hensynsløs vis - i en tid, hvor Storbritannien var i økonomisk krise, skriver en royal forfatter.

Det mente dronningen i hvert fald. Derfor gav hun hertuginden en verbal lussing, som tilsyneladende ramte Kate Middleton ret hårdt.

To år før hun giftede sig ind i den royale familie boede hun i det eksklusive London-kvarter Chelsea med sin lillesøster Pippa, skriver australske News.com.

Hun tog jævnligt på ferie med sin kommende mand og gik i byen i Londons natteliv, mens hun arbejde på deltid i sine forældres millionvirksomhed Party Pieces.

Forfatter Katie Nicholl fortæller, hvordan dronningen fik sat Kate Middleton på plads inden hun skulle giftes.

‘Hvis ikke Kate var hos William i Balmoral, så stod parret på ski eller slappede af på Mustique. Kate var der så ofte, at pressen kaldte hende ‘dronningen af Mustique’, en titel der tidligere havde tilhørt prinsesse Margaret,’ skrev Katie Nicholl i sin biografi ‘William And Harry’ fra 2010.

Dronningen fandt det yderst problematisk, at den kommende hertuginde fråsede med pundene i en tid, hvor riget fattedes penge på grund af finanskrisen.

‘Hun er en af ​​de hårdest arbejdende royale, til trods for sin alder, og at et fremtidigt familiemedlem var uden fuldtidsjob var uacceptabelt for hende,’ skrev Nicholl.

Efter dronningens opsang blev der lagt et billede af Kate Middleton på hjemmesiden for forældrenes virksomhed, og hun fortalte, at hun arbejdede der som fotograf.

Men billedet blev hurtigt fjernet igen, påstod Nicholl.

Dronningen er selv ofte blevet kritiseret for at være ude af trit med virkeligheden, senest, da hun gav nytårstalen foran et flygel af det pureste guld.

Alligevel fik hun arrangeret, at den nu 37-årige Kate begyndte at arbejde med godgørende formål.

Dronningen havde roligt foreslået, at hertuginden kastede blikket mod godgørende formål, og efterfølgende blev hun en del af Starlight, som er en organisation, der arbejder med syge børn.