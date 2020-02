Hun kunne bedre lide at have veer end at være gravid. Hun var skrækslagen, da hun skulle fremvise prins George første gang, og så slås hun med konstant dårlig samvittighed over ikke at gøre det godt nok som mor.

Den britiske hertuginde Kate var overraskende åben, da hun forleden medvirkede i en podcast. Britiske medier kalder det for hendes mest afslørende interview nogensinde, mens danske eksperter kalder det 'usædvanligt' og en del af en ny trend blandt royale.

Det var i forbindelse med et arrangement om børns vilkår, at den meget åbenhjertede podcast 'Happy Mum – Happy Baby' fandt sted.

Blandt andet fortalte hertuginden om sine tre graviditeter, der bestemt ikke har været lette, da hun alle gangene har lidt af 'hyperemesis gravidarum', som er alvorlige opkastninger i graviditeten. Flere gange måtte hun endda indlægges.

Prins William og hertuginde Kate har tre børn. Her med de to ældste, prins George og prinsesse Charlotte. Foto: AARON CHOWN Vis mere Prins William og hertuginde Kate har tre børn. Her med de to ældste, prins George og prinsesse Charlotte. Foto: AARON CHOWN

»Så jeg er ikke den gladeste gravide,« fortalte Kate i podcasten og tilføjede:

»Det var virkelig en udfordring. Ikke kun for mig, men også for mine kære omkring mig.«

Det var forfatteren Giovanna Fletcher, der står bag podcasten, hvor hun interviewer kendte kvinder om det at være mor. Og lørdag var det altså hertugindens tur.

Ifølge mediet Vanity Fair er det kun anden gang, at den britiske hertuginde giver et interview, siden hun i 2011 blev gift med prins William og dermed blev en officiel del af kongehuset.

Man kan ofte føle sig usikker som forældre. Og hertruginde Kate har også tit dårlig samvittighed over, at hun ikke gør det godt nok. Her ses hun med parrets yngste søn, prins Louis. Foto: HANDOUT Vis mere Man kan ofte føle sig usikker som forældre. Og hertruginde Kate har også tit dårlig samvittighed over, at hun ikke gør det godt nok. Her ses hun med parrets yngste søn, prins Louis. Foto: HANDOUT

Den populære hertuginde, der er kendt for aldrig at sætte en fod forkert, bliver tit kritiseret for at være lidt for kedelig. Men det rådede hun bod på med podcasten.

Giovanna Fletcher fortalte efterfølgende til Vanity Fair, at hun var meget overrasket over hertugindens åbenhjertighed. Hun troede, at hun bare skulle interviewe Kate i 10 minutter, men de to havde hygget sig så godt sammen, at de pludselig havde snakket sammen i knap 35 minutter.

I podcasten lyder hertuginden utrolig venlig og meget velvillig til at dele ud af privatlivet. Blandt andet kommer hun ind på det at skulle føde:

»Fordi det var så slemt gennem graviditeten, har jeg faktisk rigtig godt kunnet lide veerne, fordi jeg vidste, at nu var der snart en slutning på det,« siger hun.

Kate var 'skrækslagen', da hun i 2013 skulle fremvise sin nyfødte søn for hele verden. Men samtidig ville hun også bare gerne hjem, da hun havde tilbragt en del tid på hospitalet under sin graviditet, fortæller hun i podcasten 'Happy Mum – Happy Baby'. Foto: ANDREW COWIE Vis mere Kate var 'skrækslagen', da hun i 2013 skulle fremvise sin nyfødte søn for hele verden. Men samtidig ville hun også bare gerne hjem, da hun havde tilbragt en del tid på hospitalet under sin graviditet, fortæller hun i podcasten 'Happy Mum – Happy Baby'. Foto: ANDREW COWIE

Kate kommer også ind på, hvor skrækslagende det var som nybagt forældre at skulle fremvise deres første barn – prins George – for hele verden.

»Jeg var skrækslagen. Jeg vil ikke lyve,« siger hertuginden og tilføjer:

»Vi var meget glade for den store støtte, som offentligheden har vist os, og at kunne dele den glæde og taknemmelighed med offentligheden var virkelig vigtig, men det var koblet med en nyfødt baby og ikke erfarne forældre og en usikkerhed på, hvad det gik ud på, så det var lidt med blandede følelser,« siger hun.

Kommunikationsekspert Anna Thygesen er meget begejstret for interviewet med Kate. Efter nogle svære måneder med en del skandaler er det godt for det britiske kongehus, vurderer hun.

BRITAIN-ROYALS/fkwporqp

»Det er en god strategi at hive Kate frem, for hun er ufattelig 'likeable',« siger hun og tilføjer, at det også er et smart emne, som hertuginden taler om.

»Hun går ud i noget helt ufarligt, men noget, som er fælles for alle mødre: fødsel, graviditet og at blive mor. Noget, som alle mødre kan relatere til. Hun giver noget af sig selv, men det er også ret ufarligt,« siger hun.

Kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er overrasket over hertugindens åbenhed:

»Det er jo lidt usædvanligt – netop når hun har den her rolle som kommende dronning,« siger han og tilføjer, at det kan være en svær balance for de kongelige at dele ud af privatlivet og stadig bevare mystikken. Han tror dog, at vi kommer til at se mere af den slags fremover, da det er noget, som er efterspurgt i befolkningen.

»Tiden har ændret sig, og befolkningen vil gerne se mere af personen bag facaden,« siger han.