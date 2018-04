Det britiske royale par prins William og hertuginde Kate Middleton viste mandag deres nyfødte søn, Louis Arthur Charles, frem til resten af verden. Mens de fleste måbede af begejstring og glæde over den lille ny, var der straks andre, som lagde mærke til en uhyggelig detalje.

Kate Middletons røde kjole med en hvid blomstrede krave gav nemlig flere stærke associationer til den kvindelige hovedperson Rosemary Woodhouse fra den legendariske gyserfilm fra 1968, 'Rosemary's Baby'.

På det sociale medie Twitter lagde flere billeder op af sammenligningen mellem den britiske hertuginde og den uhyggelige mor, der føder et djævlebarn.

Kate Middleton rocking the same dress as Rosemary from Rosemary's Baby is definitely not discomforting at all... pic.twitter.com/OhzpTA6rjH — Chris Wilson (@CrisMovieCorner) April 27, 2018

'Kate Middleton i samme kjole som Rosemary fra 'Rosemary's Baby' er slet ikke ubehageligt,' skriver brugeren Chris Woodson, der har fået over 1.000 likes og 500 kommentarer.

Kan man ikke huske, hvor uhyggelig 'Rosemary's Baby' var, kan man lige se traileren øverst i artiklen. Ellers opsummerer Twitter-brugeren Peng Hui Lee, hvad der skete med Rosemary i filmen fra 1968.

(spoiler advarsel)

'Hovedpersonen i 'Rosemary's Baby', Rosemary Woodhouse, bliver bedøvet af en gruppe hekse, voldtaget af djævelen og tvunget til at føde hans barn. Den royale stylist er en stunt-dronning,' skriver han.

“Kate Middleton wore the same dress as Rosemary Woodhouse, the main character of Rosemary's Baby who is drugged by a coven of witches, raped by Satan and forced to give birth to his baby. The royal stylist is a confirmed stunt queen.” pic.twitter.com/GZeuTeju6V — Peng Hui LEE (@PeregrinPenguin) April 27, 2018

Det britiske royalpar Prins William og Kate Middleton med deres nyfødte søn, som er parrets tredje. Her ved St. Mary's Hospital i London. Sønnen skal hedde Louis Arthur Charles. Foto: ISABEL INFANTES Det britiske royalpar Prins William og Kate Middleton med deres nyfødte søn, som er parrets tredje. Her ved St. Mary's Hospital i London. Sønnen skal hedde Louis Arthur Charles. Foto: ISABEL INFANTES

Den såkaldte faux pas var tydeligvis en fejl, da Kate Middleton har udtalt, at kjolen var en gestus til hendes afdøde svigermor, prinsesse Diana. I 1984 trådte den afdøde prinsesse ud på de samme trapper ude foran St. Mary's Hospital i London med en rød og hvid kjole, da hun med prins Charles havde født prins Harry.

I 1984 viste prins Charles og prinsesse Diana deres nyfødte prins Harry frem. Foto: - I 1984 viste prins Charles og prinsesse Diana deres nyfødte prins Harry frem. Foto: -

Næste gang royalister kan få lov at se og dømme Kate Middletons tøjvalg, bliver til prins Harry og Meghan Markles bryllup 19. maj.