Mandag eftermiddag blev Prins William og Kate Middleton forældre til en lille prins. Ganske få timer efter fødslen stod forældreparret klar ved indgangen til St Mary's Hospital i London for at vise deres lille dreng frem. Men udover den store interesse for det nye medlem af kongefamilien, var der også mange, der hæftede sig ved Kate Middletons valg af kjole.

Iført en strålende rød kjole med en hvid blondekrave. I sig selv er kjolen et smukt syn, men det er den slående lighed med en kjole, som prinsesse Diana havde på, da hun viste prins Harry frem efter fødslen i 1984, der får royalisterne til at juble ifølge mediet Page Six.

Prins William og Kate Middleton viser deres nye søn frem foran St Mary's Hospital i det centrale London d. 23. April 2018. Foto: BEN STANSALL

Kate Middleton, hertuginde af Cambridge, bærer her en rød kjole af Jenny Packham, med den meget ærbødige kjolelængde, der når ned til knæene.

Prinsesse Diana, der til den dag i dag er et ikon for mange verden over, viser her prins Harry frem for offentligheden kort tid efter han blev født. Diana gik bort i en bilulykke d. 31 august 1997, men hendes tilstedeværelse i det britiske kongehus er ikke til at komme uden om. Mandag d. 23. april fødte Kate Middleton en søn og viste sig frem i en kjole, der sendte tankerne tilbage til prinsesse Diana.

På billedet herover ser man prinsesse Diana med prins Harry i armene og prins Charles ved hendes side. Her er hun iført en rød blazer-kjole med en hvid skjorte under og en rød sløjfe om halsen.

Grunden til, at royalister verden over hæfter sig så nøje ved Kate Middletons valg af kjole, er, fordi det ikke er første gang, at der er en stor lighed mellem de to kvinder.

Da Kate Middlteton fødte parrets første barn, prins George, viste hun ham frem for første gang i en lys blå kjole med hvide polkaprikker. En kjole der ganske vist også minder om den, som prinsesse Diana havde på, da hun viste prins William frem kort tid efter fødslen i 1982.

When kate gave birth to Prince George in 2013 once again channeling Princess Diana to present Prince William to the world in 1982 credit hrhkateandmeghan on IG pic.twitter.com/4rstlFp8TN — zhi (@denirraa) April 24, 2018

Kate Middleton og Prins William med den nyfødte prins George i juli 2013. Her bar hun også en Jenny Packham kjole, der for mange minder om den, som prinsesse Diana bar, da hun fødte prins Harry. Foto: LEON NEAL

Foruden ligheden ved den første kjole efter en fødslen, så bærer Kate Middleton også en ring, der tidligere har tilhørt prinsesse Diana, der gik bort i 1997.

Der er tale om en blå safirring med diamanter, og selvom den i sig selv er overdådig, har den dertil en ganske speciel betydning. Prins William friede til Kate Middleton med ringen, for på den måde at sikre sig, at hans mor, prinsesse Diana, ville være en del af deres store dag.

Prinsesse Diana vil nok altid være en stor del af den britiske kongefamilie, og derfor er dette muligvis heller ikke den sidste hyldest til prinsesse Diana, som Kate Middleton sender ud.

Gentagende gange har der været slående lighed mellem nogle af prinsesse Dianas mest ikoniske tøjvalg og Kate Middletons kjoler og buksedragter.

Blandt andet viste Vanity Fair, hvordan Kate Middleton hyldede prinsesse Diana med sit valg af tøj på en royal tur i januar måned. Så mon ikke det kommer til at ske igen?

Herunder kan du se billeder fra den første dag af den nye engelske prins' liv.

Her ankommer prins William til St Mary's Hospital, hvor Kate Middleton mandag eftermiddag fødte deres tredje barn. Sammen med prins William er børnene prins George og prinsesse Charlotte. Foto: HANNAH MCKAY

Kate Middleton, hertuginde af Cambridge, fødte mandag eftermiddag en søn. Kort efter fødslen viser de stolte forældre ham frem i offentligheden. Den lille prins bliver den femte i tronfølgen. Foto: HENRY NICHOLLS

Royale fans foran St Mary's Hospital i London Foto: Kirsty Wigglesworth

Foto: Kirsty Wigglesworth