I videoen herover ses det kommende brudepar ved forlovelsen i efteråret.

Meghan Markle tryglede angiveligt sin far om at droppe sit afbud til brylluppet og bad ham indtrængende om at føre hende op ad kirkegulvet trods skandalerne.

Lige nu burde hun være verdens lykkeligste kvinde: Den amerikanske skuespiller Meghan Markle har allerede vundet hele det britiske kongeriges hjerter, og på lørdag får hun også prinsen, når hun giver sit ja til Harry ved et storslået og romantisk drømmebryllup på Windsor Castle lidt uden for London.

Men mindre end en uge før den store dag er den lykkelige begivenhed blevet ramt af skandale, rygter og tvivl, som ifølge den kommende bruds venner, har gjort hende dybt ulykkelig og fortvivlet.

Hendes far, Thomas Markle, har nemlig skabt uheldig opmærksomhed om sig selv. I weekenden afslørede avisen Daily Mail, at han sammen med en fotograf havde fået taget falske paparazzi-billeder af sig selv.

Historien skabte så meget virak og dårlig omtale, at brudens far mandag aften dansk tid besluttede sig for at melde afbud til sin egen datters bryllup. Den officielle begrundelse lyder, at han har fået problemer med hjertet og ikke kan rejse så langt. Andre mener dog at vide, at Thomas Markle er ked af det og ikke ønsker at skade hverken sin datter eller den kongelige familie mere, og derfor er kommet til den konklusion, at det er bedre, at han helt bliver væk.

En af hendes venner udtaler nu til Daily Mail, at Meghan Markle bakker sin far op og beder om forståelse. Hun har angiveligt sagt, at hendes far lige nu 'ikke befinder sig et godt sted.'

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Det her er ikke det, hun ønsker. Selvfølgelig ønsker hun, at hendes far kommer,« siger vennen, der optræder anonymt, til avisen og fortsætter:

»Hun og prins Harry beder folk om at give ham lidt fred. Det har de sagt i ugevis, mens de har forsøgt at støtte og hjælpe ham. Han føler sig helt klart under et enormt pres. Bekymringerne for ham er reelle og ægte.«

Vennen siger også, at prins Harry bebrejder sig selv, at hans forlovede og hendes far bliver udsat for så stort et pres.

»Han er knust. Han føler det som om, det er noget, der følger med ham....problemer, han forårsager. Han føler, at alle, der bliver involveret i hans liv - at det er en pris at betale.«

»Han ønsker at beskytte hende (Meghan, red.), og det her er en meget bitter pille at sluge.«

Harry og Meghan bliver gift på lørdag på Windsor Castle nær London. Foto: NEIL HALL

Det er ikke første gang, at Meghan Markles familie opfører sig uheldigt op til brylluppet. Hendes halvbror, Thomas Markle Jr, skrev for få uger siden et åbent brev til Harry, hvor han advarede ham mod at gifte sig med Meghan og begå det, der i hans øjne ville være den største royale misforståelse i historien. I et andet åbent brev har han siden beklaget sine udtalelser og sagt, at han er skuffet over, at han ikke er inviteret til brylluppet.

Meghan Markles søster har iøvrigt taget ansvaret for faderens falske paparazzi-billeder og udtalt, at det var hende, der foreslog faderen at få den lavet for at fremstille sig selv i et lidt bedre lys.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Den megen postyr har fået hoffet til at udsende en enkelt udtalelse, som lyder:

'Dette er en meget personlig sag for Ms Markle i dagene før hendes bryllup. Hun og prins Harry beder igen om forståelse og respekt i udpræget grad over for Mr Markle i denne vanskelige situation.'

37-årige Meghan Markle og 33-årige prins Harry skal giftes på Windsor Castle 19. maj.