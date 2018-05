Hvis du har fulgt det royale britiske bryllup lørdag, har du måske bemærket, at Meghan Markles brudekjole minder en hel del om en kjole, som vi har set før.

På BT's Facebook-side påpeger flere læsere, at den smukke, royale brudekjole minder om den, som kronprinsesse Mary bar i 2004, da hun blev gift med kronprins Frederik.

Og ifølge modeekspert Chris Pedersen, der er tv-vært på DR K og tidligere moderedaktør, er der uden tvivl en lighed mellem de to royale brudekjoler.

»Det er konstruktionen oppe i toppen af kjolen, der minder om Marys. Hendes kjole blev designet af Uffe Frank, og den har ikke kostet en million, som den her efter sigende har kostet, men den blev også dengang rost for at være enormt moderne. Den har de meget grafiske linjer over skuldrene, lidt de samme ærmer, og så er den meget upyntet, som Marys også var. Den havde samme ultramoderne udtryk,« siger Chris Pedersen.

Prins Harry og Meghan Markle. Foto: Dominic Lipinski Prins Harry og Meghan Markle. Foto: Dominic Lipinski

Også designer og modeekspert Jim Lyngvild ser klare ligheder mellem Meghan Markle og kronprinsesse Marys brudekjoler.

»Den minder om Marys kjole, fordi den har den her bådudskæring, som er noget, man lægger mærke til, og Marys var næsten magen til. Hele silhuetten med at side stramt i taljen og gå ud for neden minder også om Marys. Hendes kjole var bare i lag med blonder, og det er også en anden tid nu. Det er 14 år siden, Mary blev gift, og vi er i en tid, hvor der er meget mere enkelthed, så jeg synes, det er en meget moderne og smuk Givenchy-kjole,« siger Jim Lyngvild og påpeger, at man også kan ane en lighed med vores helt egen Dronnings brudekjole.

»Dronning Margrethes kjole var næsten lige så enkel, og så havde hun marguritten foran, som hun havde fået af Dronning Ingrid, og der er den samme asketiske enkelthed,« siger designeren.

Kronprinsesse Marys brudekjole er designet af Uffe Frank. Foto: Jens Nørgaard Larsen Kronprinsesse Marys brudekjole er designet af Uffe Frank. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ifølge Chris Pedersen er det sandsynligvis en tilfældighed, at Meghan Markle og Marys brudekjoler minder om hinanden. At de minder om hinanden er dog ikke så overraskende, da både Meghan og Mary står for det moderne udtryk.

»Mary og Meghan minder meget mere om hinanden stilmæssigt, end Meghan eksempelvis minder om hertuginde Kate, som altid har haft det lidt konede udtryk. Mary er mere supermoderne og enkel som Meghan, og sådan som mange kvinder gerne vil se ud,« siger Chris Pedersen.

BT dækker det royale bryllup i Windsor både før, under og efter vielsen. Du kan følge BT's livedækning af det royale brylluppet her.