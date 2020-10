Prins Christian, den kommende kronprins og konge, er blevet afbilledet i en række portrætter, som er delt på det danske kongehus Instagram-side.

På de fleste af billederne ser man en alvorlig fødselar, men på et af billederne smiler prins Christian stort, og det har nu fået folk til at reagere.

For flere mener nemlig, de har set et lignende smil på et andet medlem af kongehuset.

'Flot fyr! Sikke han ligner sin mor, når han smiler. Tillykke til prinsen,' lyder det i en af kommentarerne under de fire billeder, som er blevet delt på fødselsdagen.