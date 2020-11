De blev født med kun seks måneders mellemrum. De var begge stærke kvinder. Og de var kendt for at være mødre, der begge arbejdede benhårdt.

Men selv om lighederne mellem dronning Elizabeth og Storbritanniens første kvindelige statsminister, Margaret Thatcher, var mange, så kom de to kvinder ikke særlig godt ud af det med hinanden.

»Gennem deres ugentlige møder gennem alle årene bevarede de to kvinder deres rigide formalitet. Isen (mellem dem, red.) tøede aldrig op,« skriver historikeren Dean Palmer i bogen 'Dronningen og fru Tatcher' ifølge Washington Post.

Det portrætteres tydeligt i fjerde sæson af Netflix-serien 'The Crown', der netop har haft premiere.

Dronning Elizabeth og Margaret Thatcher på Buckingham Palace i 1984. Foto: Dominique FAGET Vis mere Dronning Elizabeth og Margaret Thatcher på Buckingham Palace i 1984. Foto: Dominique FAGET

Her møder dronning Elizabeth den nye premierminister for første gang. Og det vil være synd at sige, at de to kvinder klikkede med det samme. Faktisk virker forholdet fra start til at være iskoldt.

Som for eksempel, da dronning Elizabeth i serien fortæller Tatcher, at hun havde mange gode stunder med sin far – kong George – der lærte hende alt, hvortil Thatcher halvtørt svarer, at hun også har lært noget af sin far:

»Vi arbejdede. Arbejde var vores leg. Jeg arbejdede med ham i vores forretning,« siger hun og forklarer, hvordan hun også så, da faren, der var rådmand, skrev og øvede sig på taler.

Selv om der er en del fiktion i 'The Crown', var forholdet mellem Thatcher og regenten rigtig nok anstrengt.

Det sås på flere måder. For det første var deres baggrunde meget forskellige. Mens dronningen voksede op på de bonede gulve, så voksede Thatcher op i mere beskedne kår som købmandsdatter fra Midtengland.

Hun var ikke født til rigdom og var ikke vant til at begå sig i overklassen, hvor ridning, jagt og gode manerer var selvskrevne.

I virkeligheden var hun temmelig usikker omkring, hvordan hun skulle behandle dronningen, skriver forfatteren Dean Palmer ifølge Harpers Bazar.

Måske var det derfor, at den rigtige Thatcher, ligesom i serien, nejede overdrevent dybt for dronningen – noget som nærmest blev en joke i de royale gemakker.

Sådan var Margaret Thatchers påklædning i 'The Crown', da hun blev inviteret med på jagt med dronningen. Vis mere Sådan var Margaret Thatchers påklædning i 'The Crown', da hun blev inviteret med på jagt med dronningen.

Men måske det var et bevidst signal fra Thatcher, der trods sit konservative politiske standpunkt og det faktum, at hun gik ind for monarkiet, også nærmest foragtede den etablerede overklasse og den magt, de repræsenterede.

Et andet bevidst signal fra Thatchers side kunne være hendes ageren, da hun blev inviteret til dronningens sommerslot Balmoral i Skotland.

Her ynder den kongelige familie at rende rundt på jagt i gummistøvler, men i serien så man en Margaret Thatcher, der kun havde medbragt pænt selskabstøj.

Og det kunne meget vel være med vilje – som signal – menes det, da de royale besøg i Skotland bestemt ikke var hendes kop te.

Dronning Elizabeth har angiveligt en tør humor, mens Margaret Thatcher slet ikke havde humor. Foto: REUTERS FILE PHOTO Vis mere Dronning Elizabeth har angiveligt en tør humor, mens Margaret Thatcher slet ikke havde humor. Foto: REUTERS FILE PHOTO

I serien føler hun, at hun spilder sin tid med at gå på jagt og lege selskabslege, og også i virkeligheden hadede Thatcher besøgene på Balmoral, fortæller historiker Dominic Sandbrook til historiemediet historyextra.com

Modsat dronning Elizabeth, der var blevet opdraget af kongen til at modstå forandringer for at bevare landet og kongehuset, som det var, så var Thatchers mission en anden.

Hun var blevet opdraget til, at alt var muligt – at hun kunne opnå alt. Hun ville lave alt om. Hun ville vise, at en kvinde kunne reagere, og at de konservative var andet end overklassen.

En del af problemet i forholdet var også den svære tid, som Storbritannien gennemgik i Thatchers regeringstid. Hendes mål var at få nationen økonomisk på fode. Men hendes metode var hård. Hun skar ned, sparede og privatiserede. Og inden det blev godt, blev det skidt.

Landet blev ramt af en større recession med en voldsom arbejdsløshed til følge. Det førte til store oprør.

Men Margaret Thatcher troede så meget på, at den vej, hun ville føre landet ud af krisen, var den rigtige. Og hun ville ikke lave det om undervejs.

Med tiden blev dronning Elizabeth mere bekymret for Thatchers vej, og det førte til større spændinger mellem de to kvinder.

Dronning Elizabeth spilles i 'The Crown' af Olivia Colman. Vis mere Dronning Elizabeth spilles i 'The Crown' af Olivia Colman.

Men selv om forholdet mellem de to aldrig blev rigtig hjerteligt – trods Thatchers 11 år lange regeringstid – så var det alligevel ikke helt skidt.

I hvert fald deltog dronning Elizabeth i 2013 i Thatchers begravelse. Måske fordi der dybest set var en form for respekt mellem de to kvinder, der begge var foregangskvinder i en anden tid. Hvor det at være mor og topchef ikke var så almindeligt.

Eller måske blot af respekt for den tidligere premierminister, som fik tilnavnet 'jernlady', fordi hun med sin hårde ledelsesstil hjalp med at få Storbritannien økonomisk på fode igen – og oven i det vandt hun tre valg og sad rekordlænge på posten.

Og det var også en rekord, hun havde til fælles med dronning Elizabeth, der er den længstsiddende regerende britiske monark.