Tusindvis af danskere så med, da prins Christian inviterede til 18-års fødselsdagsfest.

Med royale, kendte og almindelige unge mennesker til bords, sad blandt andet fynske Nicola Pavlov, som ifølge ham selv gjorde sig pinligt bemærket, skriver Fyens Stiftstidende.

Den unge mand fra Assens Kommune var i den grad blevet placeret ved et bord med blåt blod.

Til sin venstre side sad kronprinsesse Victoria fra Sverige, til højre for hende vores egen kronprins Frederik og over for sad den danske prinsesse Josephine.

Nicola forklarer til det fynske medie, at det var en decideret kæmpe oplevelse at sidde til højre for kronprinsesse Victoria.

Samtidig beskriver han, at trods den royale tilstedeværelse, var det en stille og rolig aften.

Dog endte han med at gøre sig pinligt bemærket.

»Jeg snakkede engelsk med kronprinsesse Victoria, da hun kun taler svensk. Kronprins Frederik glemte, hvordan man siger ferskner på engelsk, og han spurgte mig, og så råbte jeg megahøjt, så alle kunne høre det, at det hedder 'peaches',« griner Nicola Pavlov.

Nicola Pavlov ses nederst i billedet. Til bords med kronprins Frederik, prinsesse Josephine og kronprinsesse Victoria under prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Nicola Pavlov ses nederst i billedet. Til bords med kronprins Frederik, prinsesse Josephine og kronprinsesse Victoria under prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kommentaren fik så meget opmærksomhed, at en kongelig fra et helt andet rundbord lige måtte vende sig om og deltage i samtalen.

Det var nemlig kronprinsesse Victorias datter, som også lige ville snakke om ferskner.

Og det var ikke det eneste bemærkelsesværdige, som skete til festen.

Tidligere mandag kunne Kongehuset på Instagram dele et billede af 'Askepots sko', som var blevet 'glemt' til prins Christians 18-års fødselsdagsfest.

Ejerkvinden var unge Anne-Sofie Tørnsø Olesen, der lavede et lille stunt.

Det skriver Se&Hør blandt andet.

»Det var ment som en eventyrlig afslutning a la Askepot. Jeg syntes selv, det var lidt sjovt, og jeg snakkede med min familie og mine venner om det inden, og de var enige om, at jeg skulle gøre det. Det er sådan en chance, man ikke får igen.«