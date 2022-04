Det norske kongehus har offentliggjort sit seneste årsregnskab.

Desværre kan de ikke som det danske kongehus prale af et overskud på mere end halvanden million. Tværtimod endte det norske kongehus sidste år med et minus i den helt tunge millionklasse.

Årsresultatet for kong Harald og dronning Sonja og resten af de royale familiemedlemmer lyder nemlig på et bugnende underskud på 132 millioner norske kroner.

Det svarer til 100 millioner danske kroner, og det er mere end en fordobling af forrige års underskud i kongehuset.

Norges dronning Sonja og kong Harald. Foto: Marie Hald

Det skyldes særligt det såkaldte sikkerhedsprojekt, der skal øge sikkerheden ved en lang række kongelige ejendomme og parkområder, så det blandt andet bliver sværere for uvedkommende at trænge ind.

»Projektet er forsinket og vil blive dyrere end tidligere antaget,« skriver den norske hofchef Gry Mølleskog i årsregnskabet.

Det skyldes pandemien, konkurs hos en hovedleverandør, samt udfordringer med kulturelt værdifulde monumenter og grundforholdene i to af de fredede kongelige parker.

»Kombineret med andre forhold, såsom øgede råvarepriser på materialer, længere leveringstider og mangel på arbejdskraft, har det ført til øgede omkostninger. Dette er uforudsete forhold, som indtraf efter, at projektet blev igangsat.«

Den norske kongefamilies seneste julebillede. Her ser man kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit og prins Sverre Magnus på Bygdøy Kongsgård i Oslo. Foto: Lise Åserud

Det markeres, at der er brug for yderligere midler – og ikke mindst at kronprinsparrets syv millioner store driftsreserve må tages i brug for at finansiere færdiggørelsen af sikkerhedsprojektet, der nu forventes at blive afsluttet i år.

Den næsthøjeste post i Den Kongelige Civillistes årsregnskab er personaleomkostninger såsom løn til hoffets mange ansatte, der samlet beløber sig til knap 140 millioner kroner.

Men faktisk ender selve driften af det norske kongehus også med underskud.

Nærmere bestemt et minus på mere end 4,7 millioner norske kroner i forhold til den statslige bevilling.

Det forklares med, at den ordinære drift »var præget af pandemien«.

Derfor er »officielle aktiviteter i ind- og udland blevet aflyst eller udskudt, og flere planlagte projekter er blevet forskudt«, og derfor er regningen også rykket med, da »en række tiltag ikke kunne gennemføres året før, og disse blev gennemført i 2021 » .

Derudover har der eksempelvis også været uforudsete driftsomkostninger til strøm.

Elregningen for de forskellige royale gemakker blev nemlig hele 3,7 millioner kroner dyrere end året før, hvilket svarer til stigning i strømudgifter på 111 %.