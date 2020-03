Hertuginde Meghan blev noget nær mundlam, da hun i weekenden skulle snakke foran 700 skoleelever forud for kvindernes internatonale kampdag.

Her vovede en kæk skoleelev at liste et kys og et kram ud af prins Harrys hustru, efter at eleven i en festsal propfyldt af medstuderende sagde, at 'hun (Meghan) virkelig er smuk'.

Hertuginden var på skolen Robert Clack Upper School i byen Dagenham i det østlige London, hvor hun blandt andet fortalte eleverne, at de skal 'sætte pris på kvinderne i deres liv' og at de skal 'sætte et godt eksempel for de mænd, som ikke sætter pris på kvinder'.

I den forbindelse inviterede hun den 16-årige skoleelev Aker Okoye på scenen, og det var her, at han så sin chance for at give Meghan både et kram og et lille kys på kinden. Det skriver Sky News.

Hertuginde Meghan på scenen med den 16-årige skoleelev Aker Okoye. Foto: POOL Vis mere Hertuginde Meghan på scenen med den 16-årige skoleelev Aker Okoye. Foto: POOL

Den dristige manøvre medførte stor applaus fra de øvrige skoleelever i salen, og applausen blev kun større, da Aker Okoye efterfølgende kaldte hertuginden for smuk.

»Hun er virkelig smuk, er hun ikke? Jeg bliver nødt til at sige sandheden,« sagde han og fik store klapsalver.

»Kvindernes internationale kampdag er en påmindelse til alle om, at kvinder kan gøre alt, og at de rent faktisk gør alt,« fortsatte teenageren fra scenen.

»Dette er en besked til alle jer fyre: Måske denne søndag (kvindernes kampdag, red.) kan blive den dag, hvor vi ikke ser på kvinder som objekter.«

Hertuginde Meghan åbner op for et kram. Foto: POOL Vis mere Hertuginde Meghan åbner op for et kram. Foto: POOL

Sky News har talt med den 16-årige skoleelev, som fortæller, at han efterfølgende har sendt et brev til prins Harry, hvori han har skrevet, at han håber, at prinsen ikke er sur over, at han stjal et kys og et kram af hertuginden.

'Jeg håber, du ikke har noget imod, at jeg kælede med din kone,' står der efter sigende i brevet, som fortsætter:

'Det var en ære at høre hende snakke og at få lov til at snakke foran hende'.

Aker Okoye ønsker efterfølgende Prinsen 'held og lykke i fremtiden', hvorefter han afslutter brevet med at skrive, at han håber, at de to mødes en dag.

Den 16-årige skoleelev ser meget begejstret ud for krammet. Foto: POOL Vis mere Den 16-årige skoleelev ser meget begejstret ud for krammet. Foto: POOL

Meghan og Harry træder officielt tilbage fra deres royale pligter 31. marts.

Deres sidste officielle arrangement finder dog højst sandsynligt sted allerede i dag, mandag den 9. marts.

Her skal det royale par deltage i fejringen af Commonwealth-dagen, som afholdes i Westminster Abbey.

Harry og Meghan har tidligere udtalt, at de i fremtiden vil forsøge at opholde sig lige meget i Storbritannien og Nordamerika, og at de vil arbejde på at blive 'økonomisk uafhængige'.