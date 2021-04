Dronning Margrethe har holdt et væld af taler gennem tiden.

Men den 81-årige regent, der fyldte år 16. april, husker tydeligvis stadig detaljerne og omstændighederne vedrørende hver enkelt tale ganske klart.

Det beviste hun i P1 programmet 'Klog på sprog' med værten Adrian Hughes.

I programmet lytter de blandt andet til gamle lydbidder af Dronningens taler, og det er i denne forbindelse, hun bliver nødt til at rette på Adrian Hughes.

Dronning Margrethe holder sin nytårstale i Christian IXs palæ på Amalienborg fredag d. 31. December. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2016) Foto: Keld Navntoft Vis mere Dronning Margrethe holder sin nytårstale i Christian IXs palæ på Amalienborg fredag d. 31. December. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2016) Foto: Keld Navntoft

Første gang er, da han vil afspille lyd fra Dronningens allerførste pressemøde som monark i 1972, som fandt sted side om side med prins Henrik. Her siger værten, at det fandt sted i Havesalen på Fredensborg, og det er Dronningen hurtig til at rette.

»Det var i øvrigt ikke i Havesalen. Det var i det, vi kalder Teatersalen. En sal, som vi ikke bruger ret meget til noget som helst, men vi synes, det var et godt sted at gøre det, den gør ikke et stort nummer af sig,« forklarer hun.

Anden gang Dronningen retter værten er, da de taler om indvielsen af Storebæltsbroen.

»De indviede Storebæltsbroen i 1998. Det foregik jo, jeg ved ikke, om de kan huske det, på Sprogø, ikke?« spørger Adrian Hughes.

»Nej, det gjorde det altså ikke. Det var på Korsør-siden, og så kørte vi ud på broen, for ellers havde vi jo været over broen, før vi indviede den,« kommer det prompte fra dronning Margrethe, mens værten joker med, at hans fejl må klippes ud af programmet.

At en regent, der hvert år afholder mange taler og som på nytårsaften har størstedelen af nationens øjne hvilende på sig, når hun holder nytårstalen, går op i sprog, er næppe så overraskende.

»Jeg har altid været optaget af sprog. Jeg kom efter sigende til at tale ret tidligt, hvilket man jo ofte gør, når man er enebarn, og det var jeg, indtil jeg var fire år gammel. Jeg har aldrig kunnet lade være med at snakke, og det gjorde jeg allerede fra et tidligt tidspunkt.«

»Jeg kan huske, at min mor fortalte, at jeg syntes ord var sjove, og det synes jeg jo stadigvæk,« forklarer Dronningen i programmet.