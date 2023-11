Den mexicanske kvinde, der lige nu kædes sammen med kronprins Frederik af et spansk ugeblad, var tilfældigvis i København i starten af oktober.

Det viser et blik på hendes Instagram-profil, hvor hun den 6. oktober lagde flere billeder op fra Danmarks hovedstad.

Kvinden hedder Genoveva Casanova, er 46 år og bliver i diverse medier både omtalt som model og skuespiller.

Hun bor til daglig i Madrid, hvor hun har to børn med sin eksmand, den tidligere spanske hertug Cayetano Martinez de Irujo.

Genoveva Casanova fotograferet til et Moët-event sidste efterår. Foto: Raúl Terrel/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Genoveva Casanova fotograferet til et Moët-event sidste efterår. Foto: Raúl Terrel/AP/Ritzau Scanpix

På hendes Instagram-profil kan man se, at hun under sit besøg i København blandt andet var en tur i Nyhavn og på Langelinie for at se statuen af 'Den lille havfrue'.

Hun var også i Royal Arena og opleve den amerikanske countrysanger Luke Combs koncert den 4. oktober, og derudover på Nationalmuseet, hvor hun havde ét særligt udflugtsmål.

Genoveva Casanova skriver til billederne:

»Utrolige København! Har været til Luke Combs-koncert og give den gas. Og tjekket samlingen af ting som min oldefar donerede til Nationalmuseet. Han tog dem personligt med på sine skibe over Atlanten, som den rejse- og eventyrentusiast han var.«

Se billederne herunder:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Genevieve Casanova (@genoveva_casanova_official)

Det spanske ugeblad Lecturas, der har sat Genoveva Casanova i forbindelse med kronprins Frederik, skriver i deres seneste udgave, at de to brugte en aften sammen i Madrid den 25. oktober.

Ugebladet bringer flere billeder. Blandt andet et, hvor kronprins Frederik og Genoveva Casanova går en tur i en park og et, hvor de er ved en restaurant.

Genoveva Casanova har hurtigt været ude og tage afstand fra Lecturas artikel og har udtalt til et andet spansk ugeblad, Hola, at hun benægter al antydning af et romantisk forhold.

»Ethvert udsagn af denne type er ikke kun blottet for sandhed, men giver også en forkert fremstilling af fakta på en ondsindet måde. Dette er allerede i hænderne på mine advokater, som vil tage sig af de relevante skridt for at beskytte min ret til ære, sandhed og privatliv,« udtaler hun.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Genoveva Casanova har efterfølgende delt et billede på Instagram af det brev, hendes advokat har sendt til mediet, hvor hun kræver, at de bringer en rettelse indenfor de næste 24 timer, ellers vil hun gå rettens vej.

B.T. har været i kontakt med det danske kongehus.

Her lyder det onsdag middag fra kongehusets kommunikationsafdeling:

»Vi udtaler os ikke om rygter og insinuationer.«

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':