Allerede den indledende kommentar satte stemningen, da nygifte prins Harry og hertuginde Meghan landede i Australien.

Prinsen var ikke ude på at få venner. Mildest talt.

»Tak for at I kom, selvom I ikke var inviteret,« sagde prins Harry ifølge Daily Telegraph til den lille gruppe royale reporterne, som stod klar, da han forlod flyet.

Bemærkningen faldt under prins Harry og hertuginde Meghans 16 dage lange besøg i Australien i efteråret 2018 - men det er på ingen måde et enkeltstående tilfælde.

Snarere tværtimod.

Den opsigtsvækkende nyhed om, at hertugparret af Sussex trækker sig tilbage fra den kongelige familie hænger i høj grad sammen med, at prins Harrys anstrengte forhold til pressen. Nu fortæller en royal reporter, hvor grelt det står til mellem pressen og prinsen.

»Hver eneste gang, jeg møder ham, er han efter os. Jeg kan ikke understrege tydeligt nok, at han ikke kan skjule sin foragt. Det er ret ubehageligt. Der er vrede og foragt i hans øjne. Det er meget smerteligt for ham,« siger en britisk kongehusjournalist, som var med på flyet til Australien, til The Guardian.

Ifølge flere royale eksperter begyndte det helt tilbage i 1997 - på en skæbnesvanger dag.

(FILES) In this file photo taken on May 19, 2018 Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex wave from the Ascot Landau Carriage during their carriage procession on the Long Walk as they head back towards Windsor Castle in Windsor, oafter their wedding ceremony. - Britain's Prince Harry and his wife Meghan will step back as senior members of the royal family and spend more time in North America, the couple said in a historic statement Wednesday. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) Foto: AARON CHOWN Vis mere (FILES) In this file photo taken on May 19, 2018 Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex wave from the Ascot Landau Carriage during their carriage procession on the Long Walk as they head back towards Windsor Castle in Windsor, oafter their wedding ceremony. - Britain's Prince Harry and his wife Meghan will step back as senior members of the royal family and spend more time in North America, the couple said in a historic statement Wednesday. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) Foto: AARON CHOWN

31. august 1997 døde prins Harrys mor, prinsesse Diana, i en trafikulykke i Paris. På det tidspunkt var han 12 år gammel.

Prinsesse Diana og hendes kæreste Dodi Al Fayed blev jagtet af paparazzifotografer før dødsulykken, og selvom parrets chauffør var beruset, har prins Harry givet pressen skylden for tragedien.

»Harrys erfaring med pressen er meget dårlig, og han mener, at de tog livet af prinsesse Diana i 1997. Så hans personlige erfaring gør, at han ønsker at beskytte Meghan mod samme skæbne,« siger kongehusekspert Lars Hovbakke til B.T.

Prins Harry har sammenlignet mediernes behandling af hertuginde Meghan med behandlingen af hans mor, prinsesse Diana, men ifølge en anden kongehusekspert er det en helt forkert sammenligning.

»Det, at han drager paralleller til sin mors skæbne, er ude af proportioner. Der er jo ikke nogen paparazzier, der har lavet biljagt på hverken ham eller Meghan. Jeg synes, at deres opførsel har været præget af krukkeri og hysteri,« siger kongehusekspert Søren Jakobsen til B.T.

Prins Harry og hertuginde Meghan har længe haft et anstrengt forhold til især de britiske medier. Prins Harry har sagsøgt tre aviser, som han mener, har hacket hans telefon.

Ikke desto mindre er der skuffelse over hertuginde Meghan og prins Harrys beslutning om at trække sig tilbage blandt mange almindelige briter.

»Hun vidste, hvad hun gik ind til, da hun giftede sig ind i kongefamilien, så jeg synes, det er lidt hyklerisk at melde sig ud nu. Hun havde et valg,« siger 28-årige Tom Kerridge, som B.T. mødte foran Buckingham Palace.