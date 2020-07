Prins Joachim slipper fra sin blodprop uden varige men. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse.

»Det fortæller mig, at han er kommet under behandling hurtigt, og behandlingen har været effektiv,« siger Helle Klingenberg Iversen, der er apopleksiansvarlig overlæge på Neurologisk Klinik på Rigshospitalet og formand for Dansk Selskab for Apopleksi.

Prins Joachims blodprop skyldes en pludselig dissektion af en arterie. Det er en af de mest almindelige årsager til blodpropper hos børn og yngre mennesker, fortæller Helle Klingenberg Iversen.

Prins Joachim er 51 år og er derfor en relativ ung apopleksipatient, da ni ud af ti patienter, der får blodpropper er over 60 år.

Prins Joachim får ikke varige men af sin blodprop. Blodproppen skyldes en lille rift i prinsens halspulsåre, som har skabt en klump størknet blod, som så er drevet med blodbanen og sat sig som en blodprop. Det er en af de mest almindelige årsager til blodpropper og som kan ramme alle mennesker. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Joachim får ikke varige men af sin blodprop. Blodproppen skyldes en lille rift i prinsens halspulsåre, som har skabt en klump størknet blod, som så er drevet med blodbanen og sat sig som en blodprop. Det er en af de mest almindelige årsager til blodpropper og som kan ramme alle mennesker. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kongehuset beskriver Prins Joachims sygdom, som en »pludselig dissektion af en arterie,« som har været årsag til blodproppen.

Helle Klingenberg Iversen forklarer, at prinsen således har haft en lille rift i sin halspulsåre, som har skabt en lille blødning. Det har ikke blødt ud af selve pulsåren, men der har samlet sig lidt blod mellem lagene i selve pulsårens væg.

Blodansamlingen påvirker det inderste lag i karvæggen og forsnævrer ofte karret. Derfor dannes let en blodprop på væggen ud for blodansamlingen. Den kan så rive sig løs og drive med blodstrømmen op i hjernen.

»Det er en af de mest almindelige årsager til blodpropper for de yngre patienter. Det er også noget, som kan ramme alle,« siger hun.

Patienterne kan i varierende grad opleve en massiv træthed i tiden efter blodproppen Helle Klingenberg Iversen, overlæge

Prinsen havde jo sandsynligvis en stor blodprop og derfor blev den opereret. Er det værre, jo større den er?

»Nej, det kan man ikke sige. Hjerneskaden efter en blodprop afhænger af, om man har kunnet fjerne den, inden den har forårsaget varig skade. En lille blodprop kan sagtens gøre meget mere skade, hvis den er sværere at fjerne,« siger Helle Klingenberg Iversen og fortsætter:

»Derfor er det så vigtigt at komme hurtigt i behandling,« siger hun.

Kongehuset skriver, at risikoen for tilbagefald er meget lille. Det bekræfter Helle Klingenberg Iversen.

Prins Joachim var sammen med sin familie, da han blev ramt af en blodprop. Hurtig og effektiv behandling har betydet, at han sandsynligvis slipper uden varige men. Foto: JACQUES WITT Vis mere Prins Joachim var sammen med sin familie, da han blev ramt af en blodprop. Hurtig og effektiv behandling har betydet, at han sandsynligvis slipper uden varige men. Foto: JACQUES WITT

»Det er korrekt. Han bliver sandsynligvis behandlet i tre-fire måneder med blodfortyndende medicin og man vil så senere scanne ham igen og undersøge, om blodåren er helet op, som den skal,« siger Helle Klingenberg Iversen.

Han skal ikke opereres igen for at få repareret sin halspulsåre?

»Nej, den vil selv hele op på almindelig vis ligesom andre blodansamlinger på kroppen. Der kan dog dannes en smule arvæv derinde. Det undersøger man for, da det kan skabe tilbagefald. Dannes der arvæv, så fortsætter man længere tid med den blodfortyndende behandling,« siger hun.

Kongehuset skriver, at prinsen forventes at blive overført fra intensivafdelingen snarest. Han skal dog fortsat være indlagt i den kommende tid.

Helle Klingenberg Iversen forklarer, at selvom prinsen ikke forventes at få varige men, så kan han i den kommende tid opleve at blive ramt af træthed. Det kan have betydning for om han kan starte i sit arbejde som forsvarsatteché i Paris, som han skulle tiltræde 1. september.

Det er dog alt for tidligt at sige noget om,« siger Helle Klingenberg Iversen.

»Patienterne kan i varierende grad opleve en massiv træthed i tiden efter blodproppen. Om han kan starte i sit nye arbejde er ikke til at spå om på nuværende tidspunkt,« siger hun.