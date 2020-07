Dr. Thierry Debreux arbejder på det lokale, gulbrune hospital i midten af den sydfranske provinsby Cahors, og fredag aften måtte han tage imod en lidt ualmindelig tilskadekommen. Nemlig prins Joachim, der havde fået en blodprop i hjernen.

I dag, tirsdag, har kongehuset meldt ud i en pressemeddelelse, at prins Joachim har det godt, og at han ikke får fysiske følger eller men af blodproppen.

B.T. møder dr. Thierry Debreux, der er ansvarlig for akutmodtagelsen på lokalhospitalet, og fortæller ham om kongehusets udmelding omkring prinsens helbred. Det glæder lægen, der udbryder et beroligende 'åhh', da han hører den positive nyhed.

»Det er rigtig godt, at der er en forbedring i prinsens kliniske tilstand,« siger dr. Thierry Debreux til B.T. mens ambulancer drøner ind og ud af akutmodtagelsen.

At prins Joachim ikke får men efter blodproppen, skyldes ifølge dr. Thierry Debreux, at de var hurtige til at reagere, og at prinsen hurtigt kom i behandling.

»Det er i overensstemmelse med, at han er kommet i hurtig behandling og blev overført til den specialiserede afdeling på Hospital Pierre-Paul.«

I ambulance fra slottet

Det var sent fredag aften, da prins Joachim fik en blodprop i hjernen, mens han opholdt sig på kongehusets sommerresidens, Château de Cayx.

»Vi fik et opkald fra alarmcentralen, for prinsen havde det dårligt, så han blev hentet i sit hjem og transporteret til hospitalet,« fortæller dr. Thierry Debreux.

Centre Hospitalier de Cahors. Førtse stop da prins Joachim fik en hjernebødning. Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Det lille lokale hospital ligger 12 kilometer fra slottet, og ifølge dr. Thierry Debreux blev prins Joachim hentet i en ambulance.

På Centre Hospitalier de Cahors, som lokalhospitalet hedder, blev prins Joachim straks modtaget af dr. Thierry Debreux og undersøgt af flere forskellige læger.

»Han blev tilset af en akutlæge, en radiolog og en neurolog. Han fik også en hurtig undersøgelse med en MR-scanner,« siger dr. Thierry Debreux, der nu har trukket B.T. med ind i et konsultationsrum, så de andre i venteværelset ikke hører detaljerne om den danske prins.

Efter en hurtig undersøgelse står det klart, at det er en blodprop i hjernen, prins Joachim har fået. Dr. Thierry Debreux vurderer, at prins Joachim skal videre til et andet hospital, med et mere specialiseret lægehold.

»På baggrund af diagnosen fra scanningen blev det besluttet at overføre prinsen til et hospital i Toulouse med en specialiseret behandling,« siger dr. Thierry Debreux og skynder sig videre i sit arbejde.

Toulouse ligger cirka 100 kilometer sydpå fra det lokale hospital, og det var på Hospital Pierre-Paul Riquet i Toulouse, prins Joachim natten til lørdag blev opereret i hjernen for en blodprop.

Selv om det er meldt ud fra kongehuset, at prins Joachim har det godt og ikke får nogen fysiske men efter blodproppen, skal han dog stadig være indlagt på hospitalet. Hvor længe ved man ikke endnu, men de håber, at han snart kan blive overflyttet fra intensivafdelingen til et andet sted på hospitalet.