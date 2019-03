Lidt over et år efter, at kronprinsen fejrede sin 50 års fødselsdag i promt og pragt over flere dage, vil lillebrors halve århundrede gå ubemærket forbi.

I hvert fald i offentligheden, og det er der en helt særlig grund til, mener kongehusekspert Søren Jakobsen.

»Den manglede fejring passer godt med Joachims livssituation. Han er lige nu i et vadested, hvor en markering af en stor, rund fødselsdag virker malplaceret,« forklarer eksperten.

»Især da en 50 års fødselsdag ofte bliver brugt til at vise, hvor langt man er kommet i livet, men Joachim står nu og skal på en måde begynde forfra.«

Kronprins Frederik gentager successen med Royal Run til sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik gentager successen med Royal Run til sommer. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derudover påpeger Søren Jakobsen, at befolkningen er utilfredse med, at prins Joachim tager sin apanage med til Frankrig og ikke engang behøvede at spørge Folketinget om lov.

Ikke nok med, at Kongehuset ifølge Se og Hør ikke har planlagt en officiel fejring af prinsen, så ligger kronprinsens anden omgang med Royal Run blot få dage efter Joachims fødslesdag.

Også det er formentlig med fuldt overlæg, vurderer Søren Jakobsen.

»Placeringen af Royal Run lige op ad Joachims fødselsdag har jo en forhistorie, som bunder I, at Joachim selv ville køre racerløb, da kronprinsen fyldte 50. Men dronningen kommanderede ham til at deltage i festen,« forklarer han og hentyder til, at Joachim blot tre dage inden kronprinsens gallataffel meldte afbud til et racerløb i Aarhus.

Der er blevet sat spørgsmålstegn ved forholdet mellem prins Joachim og kronprins Frederik, da prins Joachim i sidste øjeblik meldte, at han deltog i kronprinsens fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Der er blevet sat spørgsmålstegn ved forholdet mellem prins Joachim og kronprins Frederik, da prins Joachim i sidste øjeblik meldte, at han deltog i kronprinsens fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge prins Joachim kom aflysningen, fordi hans tilstedeværelse »var påkrævet« til brorens fødselsdag.

»Joachim fremstod ekstremt arrogant, da han mente, at et racerløb var vigtigere end hans brors 50 års fødselsdag,« uddyber Søren Jakobsen og tilføjer:

»Det efterlod jo et indtryk af, at brødrenes forhold ikke er særlig godt. Og det er formentlig netop det forhold, de ikke ønsker at udstille, ved at undlade at fejre Joachims fødselsdag.«

Desuden mener Søren Jakobsen, at prins Joachim har forspildt sin chance for at være folkelig indenfor kongehusets rammer, da han flyttede fra Schackenborg i Sønderjylland og i stedet bosatte sig i det mondæne Klampenborg nord for København.

Kronprins Frederik afholder Royal Run for anden gang få dage efter prins Joachims 50 års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprins Frederik afholder Royal Run for anden gang få dage efter prins Joachims 50 års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Den karriere, han kunne have fulgt i Sønderjylland, var en fiasko - han var en fiasko som godsejer. Og det var en kæmpe fejl at flytte til Klampenborg, fordi han på den måde mere direkte kommer til at konkurre med kronprinsparret, og den konkurrence har han allerede tabt,« siger eksperten.

Prinsens fødselsdag vil dog formentlig blive fejret i private omgivelser, og det passer sandsynligvis hele kongehuset fint, mener Søren Jakobsen.

Prins Joachim flytter kort efter sin fødselsdag til Frankrig, hvor han skal bo i et år, mens han læser på en militærskole i Paris.

Desuden falder hans fødselsdag nogenlunde sammen med et stort officielt rejseprogram, som dronningen ofte deltager i, og derfor er der ikke meget plads i kalenderen.