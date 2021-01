»Så stod Kronprinsessen der. Hun fik en kjole, og så gik jeg ud. Og så nev jeg lige mig selv i armen igen. Det var som en blåstempling«.

Kjoledesigner Jesper Høvring syer festkjoler til Danmarks mest kendte kvinder – heriblandt kronprinsesse Mary og statsministeren. Men drømmen stopper ikke der for drengen, der voksede op i Brøndby og blev til en af landets mest populære kjoledesignere.

»Det kunne da være sjovt at klæde en Oscar-vinder på,« ler han og tilføjer, at det da også kunne være spændende med en udenlandsk kongelig blandt kunderne.

»Men vi har ikke forespurgt, for som udgangspunkt vil vi med glæde bare gerne blive ved at med at lave kjoler til Kronprinsessen.«

Jesper Høvring har blandt andet lavet denne gyldne kreation, som Kronprinsesse Mary havde på til en gallamiddag på Christiansborg i 2017 i anledning af det belgiske kongepars statsbesøg i Danmark. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Høvring har blandt andet lavet denne gyldne kreation, som Kronprinsesse Mary havde på til en gallamiddag på Christiansborg i 2017 i anledning af det belgiske kongepars statsbesøg i Danmark. Foto: Henning Bagger

Hans blå øjne stråler, mens han sidder mellem store spejle og glimtende genstande i sin salon på Frederiksberg og fortæller om sine kjoler og særligt om dem, han har lavet til Kronprinsessen.

Passionen for kjoler fik han allerede som ung knægt i parcelhuset i Brøndbyøster. Mens de andre børn tegnede ponyer og aktionhelte, tegnede den lille Jesper kun én ting:

»Så længe jeg kan huske, har jeg kun tegnet kjoler. Jeg kan ikke tegne huse, og jeg kan ikke tegne dyr til mine børn, men jeg har altid tegnet kjoler,« fortæller han.

Interessen og mødet med kongehuset kom lidt senere. Men det og Kronprinsessen vender vi tilbage til. For der skulle hårdt arbejde til for at blive en kendt designer.

Og så lå vi på gulvet. Anja og Kronprinsessen og min skrædder Katrine og jeg. Med stofprøver over det hele Designer Jesper Høvring

Som ung begyndte Jesper Høvring at tage sykurser. Ikke den mest almindelige interesse for en teenagedreng, men Jesper Høvring kæmpede hårdt med overvægten og var ikke god til nogen sport og havde alligevel flest pigevenner.

»Jeg hvilede så meget i mig selv, så jeg var ligeglad med, hvad andre tænkte,« siger han.

Sykurserne førte til en uddannelse som skrædder fra Ishøj Tekniske Skole, og det førte til et arbejde i Stof 2000. Men drømmen om at designe var stadig intakt, og i år 2000 åbnede han sin egen forretning på Frederiksberg,

I begyndelsen fortsatte han arbejdet i Stof 2000, men efter et år løb forretningen rundt:

Jesper Høvrings store idol er den danske modeskaber Erik Mortensen, der høstede international anerkendelser for sine smukke kreationer i blandt andet 80'erne og 90'erne. , Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jesper Høvrings store idol er den danske modeskaber Erik Mortensen, der høstede international anerkendelser for sine smukke kreationer i blandt andet 80'erne og 90'erne. , Foto: Bax Lindhardt

»Der var masser af penge i samfundet. Der var masser af fester. Vi var bare en lille håndfuld, der lavede kjoler,« husker han.

Det var primært festkjoler og tøj til almindelige kunder, som han solgte i starten, og han husker stadig, da han solgte sin første brudekjole til 10-12.000 kroner.

»Jeg gik ud bagved, og så nev jeg mig selv hårdt i armen.«

Siden er hans brudekjoler blevet så eftertragtede, at prisen er steget betydeligt.

Jesper Høvring har tegnet kjoler, siden han var helt lille. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jesper Høvring har tegnet kjoler, siden han var helt lille. Foto: Bax Lindhardt

»Vi laver både brudekjoler til 40.000, 50.000 og 60.000, men vi laver yderst sjældent brudekjoler til under 27.000 kr,« siger Jesper Høvring, hvis dyreste kjole indtil nu har kostet omkring 70.000 kroner.

»Det er ikke dem, vi laver flest af, men hvis alt skal være håndlavet, og der skal broderes blonder i Frankrig og så videre, så er der mange timer i det.«

Det store gennembrud kom i 2007, da han lavede en finalekjole til den daværende 'Vild med Dans'-vært Andrea Elisabeth Rudolph. Ud over at bringe ham på Danmarkskortet, blev Andreas grå 'rosenkjole' også startskuddet til det royale eventyr.

For Andrea Elizabeth Rudolphs stylist på 'Vild med dans', Anja Camilla Alajdi, er også stylist for kronprinsesse Mary. Og en dag ringede hun og spurgte, om hun måtte komme forbi med Kronprinsessen.

Det møde husker Jesper tydeligt:

»Det var angstprovokerende. Det var i vores gamle butik. Og desværre var de ret meget forsinkede, så vi troede, at aftalen var røget,« husker han.

Men Kronprinsessen kom med sin stylist, og de valgte nogle kjoler, som de ville prøve. På grund af forsinkelse var alle prøverum dog optaget, og Kronprinsessen måtte prøve kjolerne i butikkens kælder.

Og så måtte Jesper Høvring altså nive sig i armen. Igen.

Kronprinsesse Mary bar for første gang en af Jesper Høvrings kjoler ved nytårstaflet på Amalienborg den 1. januar 2010. Foto: Keld Navntoft Vis mere Kronprinsesse Mary bar for første gang en af Jesper Høvrings kjoler ved nytårstaflet på Amalienborg den 1. januar 2010. Foto: Keld Navntoft

Seancen resulterede i, at han lavede sin første kjole til Kronprinsessen – en orange kjole, som hun havde på til nytårskuren i 2010.

»Jeg fik et oplæg om, at hun skulle have 'rubinsættet' på, og ud fra det så tegnede vi,« fortæller Høvring, der efterfølgende mødtes med Kronprinsessen og hendes stylist på Fredensborg Slot, hvor kronprinsparret dengang boede.

»Og så lå vi på gulvet. Anja og Kronprinsessen og min skrædder Katrine og jeg. Med stofprøver over det hele,« husker han om den særlige oplevelse.

I dag er det over ti år, siden han havde sin debut som royal designer. Det er blevet til mange kjoler siden, og forholdet til kronprinsparret er blevet tættere end blot en arbejdsrelation.

Andrea Elisabeth Rudolp i sin ikoniske rosenkjole. »Den er lavet af cirka 30 meter silkeorganza, der blev klippet ud i små strimler, og så har vi syet de her roser enkeltvis. Det bliver dampet og presset, og så lægger man alt stoffet ned på gulvet, og så lægger man alle roserne som et puslespil,« forklarer Jesper Høvring. Foto: Christian Als Vis mere Andrea Elisabeth Rudolp i sin ikoniske rosenkjole. »Den er lavet af cirka 30 meter silkeorganza, der blev klippet ud i små strimler, og så har vi syet de her roser enkeltvis. Det bliver dampet og presset, og så lægger man alt stoffet ned på gulvet, og så lægger man alle roserne som et puslespil,« forklarer Jesper Høvring. Foto: Christian Als

Jesper Høvring bor i Hellerup, og skæbnen ville, at hans søn endte i parallelklasse på Tranegårdskolen med prins Christian. Det betyder, at han med tiden har fået et mere personligt forhold til kronprinsparret.

»Mine ansatte er Des med Kronprinsessen. Det går jeg meget op i. Og de første gange var vi også Des. Men når kjolerne skal tilrettes, kommer man jo tæt på hinanden, så det ville også være mærkeligt,« siger han og tilføjer, at omgangstonen derfor nogle gange er lidt mere uformel.

»På skolen er vi jo også Dus. Der kan jeg godt møde Kronprinsessen i tennistøj eller i ridetøj, eller hun har hue på, mens jeg står i mit joggingtøj, og så bliver det bare ikke Des. Men der er hun heller ikke 'Kronprinsessen'. Der er hun 'mor',« siger han og tilføjer, at han aldrig har fået at vide fra Kongehuset, hvordan han bør tiltale Kronprinsessen.

»Men møder jeg hende til en fest eller til et arrangement, hvor der er andre mennesker, så er vi Des,« siger han.

Jesper Høvring i sin butik på Frederiksberg. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jesper Høvring i sin butik på Frederiksberg. Foto: Bax Lindhardt

Jesper Høvring er gift med Lena Høvring, og parret har sønnen Noah på 15 år og datteren Wilma Rose på 10 år. Ingen af familiemedlemmerne deler hans interesse for mode.

»Min datter er rigtig kreativ, men hun er en rigtig drengepige, og som udgangspunkt interesserer hun sig overhovedet ikke for det,« siger han.

Heller ikke hans kone, Lena Høvring, der er biokemiker, deler sin husbonds passion.

Men det gør ikke så meget. For Jesper Høvring får så rigeligt tilfredsstillet sin store passion, når han laver festkjoler til sine kunder, der ud over kronprinsessen tæller blandt andre Christiane Schaumburg-Müller og statsminister Mette Frederiksen.

Og skulle en udenlandsk kongelig henvende sig en dag, får de næppe et nej:

»Kronprinsesse Victoria eller kronprinsesse Mette-Marit kunne også være sjov at lave en kjole til«, siger han og skynder sig at tilføje, at han dog er meget glad, hvis han blot kan blive ved med at lave kjoler til Kronprinsessen.

»Hun er den højest rangerende kunde, man kan have for tiden. Der er vi nærmest kun overgået af Dronningen. Og Kronprinsessen er utrolig bevidst om, hvad hun har på hele tiden. Hun har også en dygtig stylist, men hun er også rigtig dygtig selv.«