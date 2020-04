Kjoledesigneren Jesper Høvring havde ligget vandret for at blive klar til Dronningens fødselsdag i april. Men så blev fejringen aflyst grundet den aktuelle coronakrise.

Nu håber han bare, at hans kjoler kan blive luftet en anden god gang.

»Hun er en forfærdelig festlig og fuldstændig forrygende dronning. Så mit forsigtige gæt er, at jeg da ikke kunne forestille mig andet end, at hun ønsker at blive fejret på et andet tidspunkt, og så udskyder man da bare,« siger Jesper Høvring, der især er kendt for sine kjoler til kronprinsesse Mary samt 'Vild med dans'-værtinderne.

»Om det bliver det samme med store fester på både Det Kongelige Teater, Christiansborg og privat, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg vil vove på, at der kommer en fejring. Jeg ved dog ikke mere, end nogen andre gør. Desværre. Og det gør vores gæster heller ikke.«

Designer Jesper Høvring. Foto: Simon Læssøe Vis mere Designer Jesper Høvring. Foto: Simon Læssøe

»Men Dronningen har vel også selv fået syet tre-fire nye kjoler, som hun ikke selv kan bruge til noget. Så hun ønsker vel også at få dem brugt.«

I Jesper Høvrings butikker er man nødt til at stå tæt på kunderne for blandt andet at tage mål, så de er blevet lukket under corona-epidemien. Alligevel er det ikke noget, han kan mærke på pengepungen. Endnu.

»Men man er naiv, hvis man tror, det ikke kommer til at betyde noget. Jeg tror, det rammer mig senere,« siger Jesper Høvring, der har en forventning om, at man vil være mere tilbageholdende med at holde store fester den kommende tid og derfor ikke får brug for en dyr kjole.

De kjoler, hans skrædder knoklede for at få færdige til dronning Margrethes aflyste fødselsdagsfejring, har dog ikke kostet ham noget. Han tager nemlig betaling up front, fortæller han.

Jesper Høvring fotograferet backstage til modeshow på Hotel d'Angleterre i 2016. Foto: Sara Gangsted Vis mere Jesper Høvring fotograferet backstage til modeshow på Hotel d'Angleterre i 2016. Foto: Sara Gangsted

Om det udelukkende er gæster, der har lagt bestillinger, eller om Jesper Høvring også har lavet kjoler til de kongelige, kan han desværre ikke tale om, fortæller han med et smil.

Trods stilhed i biksen har Jesper Høvring haft travlt hjemme i corona-karantænen.

»Vi har lige købt en hundehvalp, og det går der meget tid med. Så har jeg nogle andre jobs, hvor jeg designer kostumer, og dem kan jeg jo sagtens fortætte med. Og så er mine børn hjemme,« siger Jesper Høvring, der overlader det med hjemmeskoling til sin kone Lena.

»Jeg må jo ikke sige, det er som at være på ferie, for det er det jo ikke. Men vi spiser morgenmad og frokost sammen allesammen, og det er så hyggeligt og meget uvant i hverdagene. Så det prøver jeg at nyde.«