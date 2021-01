Det er en drøm at få lov til at lave kjoler til Kronprinsessen, hvis man som Jesper Høvring er kjoledesigner.

Men der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når man designer for kongehuset. Her indvier den kendte designer B.T. lidt i detaljerne bag.

Skal skuldrene være dækket? Hvilke kongelige smykker skal Kronprinsessen have på? Og hvad nu, hvis flere af hans kunder vil have kjoler i samme farve til samme fest?

Selv om 46-årige Jesper Høvring har mere end 10 års erfaring med at lave festkjoler til kronprinsesse Mary, så er hver kjole stadig en ny udfordring. Især fordi der ikke ligger helt faste regler for, hvordan kjolerne skal være ned i mindste detalje.

Jesper Høvring syer ikke selv kjolerne, da han har folk ansat, der er dygtigere til den slags. Men han tegner og designer dem selv. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg synes dog som regel, at det er sådan, at hvis det er til Dronningens arrangement, for eksempel Dronningens fødselsdag, så har prinsesse Marie og Kronprinsessen noget genbrug på. For så er det Dronningen, der skal 'shine'. Hvorimod hvis det for eksempel er til nytårskuren, hvor det er mere for alle, så der kan de godt få lavet noget nyt,« fortæller han.

Når Jesper Høvring bliver bedt om at designe en ny kjole til Kronprinsessen, så foregår det ofte i tæt samarbejde med kronprinsesse Mary og hendes stylist Anja Camilla Alajdi. Sammen gennemgår de den stil og funktion, som kjolen skal have.

»Hvis Kronprinsessen for eksempel skal have Elefantordenen på, så kan kjolen ikke være asymmetrisk over den ene skulder, og hvis det er om vinteren, vil den måske skulle have lange ærmer.«

Ofte har Kronprinsessen og stylisten også bestemt på forhånd, hvilke smykker Kronprinsessen skal have på til kjolen. Og det kan også spille ind på kjolen, designet og farven.

Denne orange kjole var den første, som Jesper Høvring lavede til Kronprinsessen. Den skulle blandt andet passe til Kronprinsessen 'rubinsæt', som tidligere blev båret af dronning Ingrid. Foto: Keld Navntoft

For Jesper Høvring giver det et ekstra sus i maven, når han er med til at lave kjoler, der på den måde bliver en del af historien.

»Det er jo historiske ting, når jeg står med rubinsættet over hovedet på Kronprinsessen for at se, om det passer til i farven, eller når jeg står med Elefantordenen på Amalienborg,« siger han.

Det er langtfra altid, at Jesper Høvring ved, hvilken fest hans kjole skal bruges til. Og hvis kunderne ikke selv fortæller det, så spørger han aldrig selv.

»Diskretion er vigtigt, og jeg tænker, at den information, jeg har behov for, den får jeg at vide,« siger Jesper Høvring og forklarer, at han jo også laver kjoler og andet tøj som dragter til Kronprinsessen, som hun bruger til private arrangementer, og som sjældent får mediernes bevågenhed.

Denne kjole lavet af Jesper Høvring bar Kronprinsessen ved den svenske kronprinsesse Victorias bryllup i 2010. Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN

Dertil kommer, at han laver kjoler for både statsministeren, andre ministre samt kendte personligligheder – foruden alle de ikke-kendte kunder, som han har.

Det betyder dog også, at han kan risikere at lave kjoler, der ligner hinanden, til to personer, der skal til samme fest.

»Men derfor farvekoordinerer jeg ikke. Jeg tager udgangspunkt i min kunde og spørger, hvad de har lyst til at have på,« siger han og tilføjer, at der – så vidt han er orienteret – heller ikke ligger noget specielt kodeks for, hvad kronprinsesse Mary og prinsesse Marie skal have på af farver i forhold til Dronningen.

Det kan også ske, at Jesper Høvring har lavet en speciel kjole til Kronprinsessen, men at der så opstår et problem, så hun vælger en anden kjole på dagen. Det skete blandt andet ved et royalt bryllup i Sverige, hvor vejret pludselig blev så godt, at Kronprinsessen valgte en anden kjole, end den hun havde planlagt.

Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når Jesper Høvring laver kjoler til Kronprinsessen. Foto: Bax Lindhardt

»Kronprinsessen kan jo også sagtens tage en kjole på, som jeg ikke aner, at hun vil have på. Måske tager hun en 10 år gammel kjole på. Og så kan jeg stå med en kunde, som jeg måske har lavet noget tilsvarende til,« siger han.

Jesper Høvring kan ikke længere huske præcis, hvor mange kjoler han har lavet for Kronprinsessen. Men han kan stort set huske dem alle, når han ser dem.

»Jeg vil vove at påstå, at jeg kan alle mine kongelige kjoler – at jeg ved, hvornår de har været til,« siger han.

Kronprinsesse Mary er ligesom Dronningen god til at genbruge sine kjoler. Og det betyder også, at Jesper Høvring flere gange har syet sine egne kjoler eller andres kjoler om.

Jesper Høvring (tv.) sammen med Kronprinsessen ved et modeshow. Foto: Sara Gangsted

For eksempel havde Kronprinsessen en orange og grøn kjole på ved kronprinsesse Victorias bryllup.

»Den blev så lavet om til en kjole, hun havde på i New York efterfølgende. Der var den mere sexet,« siger han og forklarer, at det nogle gange også er omvendt. Hvor han gør kjolerne mere tildækkede.



Det skete for eksempel med en blå kjole, som han havde lavet til et show på Nimb, og som Kronprinsessen gerne ville have.

»Så lavede vi en ny overdel til, der ikke var gennemsigtig, så den kunne bruges til en kur,« fortæller han.

Denne kjole, som Jesper Høvring har lavet, er blevet lavet om flere gange. Den blev oprindeligt lavet til et modeshow, så blev den købt af Kronprinsessen og lavet om til en prisuddeling i Berlin, og efterfølgende har den fået en ny overdel, så den kunne bruges ved en nytårskur, som her i 2016. Foto: Søren Bidstrup

Jesper Høvring laver primært festkjoler til kronprinsesse Mary, men det hænder også, at hun køber noget af hans 'stangkollektion', hvilket for eksempel kan være jakkesæt.

»Hun får lov til at købe tøjet fra vores stang kollektion et halvt år før alle andre,« siger Jesper Høvring og tilføjer, at kongehuset er betalende kunder ligesom alle andre.

Den kendte designer lægger ikke skjul på begejstringen og æren over at være en af de designere, der laver kjoler til Kronprinsessen.

Og at kronprinsparret har to døtre, gør ham bestemt heller ikke noget:

»Det kunne da også være sjovt, hvis de kunne bruge noget af det (Kronprinsessens tøj), så det kunne laves om til dem,« siger han med et glimt i øjet.