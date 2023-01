Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jeremy Clarkson forsøger endnu engang at sige undskyld.

Den 62-årige engelske tv-vært røg før jul ud i en regulær shitstorm, da han i en The Sun-klumme skrev hadefuldt, at han ikke kunne vente til den dag, »hvor hertuginde Meghan bliver tvunget til at gå nøgen gennem samtlige britiske gader, mens menneskemængder råber 'skam' og kaster ekskrementer efter hende«.

Klummen medførte et rekordhøjt antal klager til The Sun, som straks fik den slettet.

Jeremy Clarkson undskyldte også, på Twitter hvor han erkendte at have 'jokket i spinaten', og nu prøver han så igen med et nyt Instagram-opslag.

Han beskriver først i sit opslag, hvordan klummen oprindeligt blev til.

»Normalt lader jeg andre læse, hvad jeg har skrevet, før jeg sender det, men jeg var alene hjemme, den skæbnesvangre dag og havde travlt. Så da jeg var færdig, trykkede jeg bare send,« forklarer han og beskriver så, hvordan alting eksploderede den næste dag, da klummen udkom.

»Først ignorerede jeg det, men så tog det til. Jeg købte et eksemplar af The Sun for at se, hvad det drejede sig om. Jeg tænker, vi alle har prøvet det. At stå i præcis det øjeblik hvor man ved, at man har dummet sig. Du sveder og fryser på samme tid. Hovedet dunker og man føler sig syg. Jeg fattede ikke, hvad det var, jeg læste. Havde jeg virkelig sagt det? Det var forfærdeligt,« husker han tilbage.

Jeremy Clarkson henviser netop til sætningen om at lade Meghan Markle gå nøgen igennem gaderne og forklarer, at han i situationen tænkte på en scene i 'Game of Thrones' - hvilket han glemte at få med i klummen.

Jeremy Clarkson er især kendt for sin tid som vært på 'Top Gear'. Foto: Evan Agostini Vis mere Jeremy Clarkson er især kendt for sin tid som vært på 'Top Gear'. Foto: Evan Agostini

»Så det så ud som, jeg virkelig virkelig opfordrede til vold og oprør mod Meghan,« skriver han og understreger, at han ikke er sexistisk og afskyr vold mod kvinder.

Jeremy Clarkson fortæller videre, at han fik hele verden imod sig - og at han straks skrev rundt til alle han kendte for at undskylde.

Og så afslører han:

»Og julemorgen sendte jeg så en email til Harry og Meghan for også at undskylde over for dem.«

Harry og Meghan modtog julemorgen en undskyldning på mail fra Jeremy Clarkson. Foto: Peter Dejong Vis mere Harry og Meghan modtog julemorgen en undskyldning på mail fra Jeremy Clarkson. Foto: Peter Dejong

Om undskyldningen nogensinde kom frem til Harry og Meghan, og om de har taget imod den, skriver Jeremy Clarkson ikke noget om.

Til sidst stiller han spørgsmålstegn ved, om man kan forblive interessant som klummeskribent, hvis man samtidig skal være påpasselig.

»Snart bliver jeg bedstefar - så måske jeg bare skriver om det i fremtiden,« slutter Jeremy Clarkson.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen':