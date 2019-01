En knusende beretning – og en åbenhjertig og modig af slagsen.

Sådan kan fortællingen fra Kate Middletons bror måske bedst beskrives.

Mens storesøster Kate, den i dag 37-årige hertuginde af Cambridge, ryddede alverdens forsider, da hun i 2011 blev gift med prins William, var virkeligheden langt mere dyster for lillebror James Middleton.

Det blev den i hvert fald i slutningen af 2016, hvor den i dag 31-årige James Middleton styrede hovedkulds ind i en dyb, mørk, og nærmest bundløs klinisk depression.

Det beretter den åbenhjertige James Middleton om i et indlæg i Daily mail, hvor han med hjerteskærende detaljer beskriver, hvordan sygdommen forkrøblede ham.

'Det er ikke en følelse (depressionen, red.), men et fravær af følelser. Du eksisterer uden formål eller retning. Jeg kunne ikke føle glæde, begejstring eller forventning – kun hjerteskærende angst drev mig ud af sengen om morgenen. Jeg overvejede ikke at tage livet af mig selv – men jeg ønskede heller ikke at leve i den sindstilstand, som jeg var i,' skriver James Middleton.

Når først han nåede frem på arbejde, var han som lammet. Stirrede blot ind i computerskærmen, mens timerne gik. Selv de mindste opgaver, som at åbne og besvare en email, kunne han ikke overskue. Så kørte han hjem igen.

Hjertet hamrede løs. Han var overmandet og som en fængselsfange i sit eget liv. Ikke engang kontakten til familien kunne han overskue. Og angsten?

Angsten blev ved. Den voksede sig stor og magtfuld.

Den åbenhjertige James Middleton erkender i sit indlæg, at han lever et privilegeret liv. Men samtidig beskriver han sygdommen som 'en cancer i sindet.' Han følte sig magtesløs og som en taber. Indtil han i december 2017 tog en afgørende beslutning.

Uden at fortælle det til nogen, og med sine trofaste hunde ved sin side, pakkede han bilen og tog afsted. Ud for at få en naturoplevelse. På turen fik han en erkendelse, han kunne handle på. At han var desperat. Og at noget måtte ske. Han tog beslutningen, der blev halmstrået, han greb ud efter.

James Middleton valgte at tage imod hjælp. Siden blev han diagnosticeret med ADD, skriver han. Det er en betegnelse for en bestemt type ADHD – en lidelse, der giver forstyrrelser i hjernemæssige funktioner - særligt i forhold til opmærksomheden.

I dag er han kommet ud af sit livs krise, selv om lidelsen fortsat påvirker ham. Den er en byrde, men nu opfatter han den også som en gave. Diagnosticeringen har give ham svar på, hvorfor han bl.a. kan være rastløs og utålmodig.

Det åbenhjertige indlæg fra James Middleton har ryddet forsiden hos Daily Mail. Det er ikke så overraskende, da hans storesøster, Kate Middleton, er kendt af alle i Storbritannien. På grund af sit ægteskab med prins William, men i disse dage og uger også på grund af, ifølge britisk sladderpresse, såkaldt 'ondt blod' mellem hende og Meghan Markle, der er gift med den britiske prins Harry.

Ifølge Daily Mirror har den britiske prins Harry angiveligt beskyldt sin storebror, prins William, for at forsøge at vrage Meghan Markle. Spekulationerne kom frem i december i fjor få uger efter, at Harry og Meghan afslørede, at de ville flytte ud af Kensington Palace, hvor William og Kate i forvejen bor, til Windsor Castle uden for London.