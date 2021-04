Den nu afdøde prins Philip kommer til at efterlade sig et solidt aftryk, og han vil uden tvivl blive savnet.

Sådan lyder meldingen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i kølvandet på den triste nyhed om prins Philips død.

»Det er en tid, som er ved at forsvinde med ham. Det helt store farvel, vil selvfølgelig være, når dronning Elizabeth dør, men nu er den ene halvdel af det kongelige ægteskab, som har set briterne gå fra imperium til multikulturelt samfund og nu til brexitland, væk,« siger han.

Ifølge Jakob Illeborg kan prins Philips rolle i det britiske kongehus sammenlignes med den, som prins Henrik havde i det danske kongehus.

»Han skulle altid stå et halvt skridt bag dronningen, og det har nok ikke altid været lige nemt. Men så dedikerede han sig til en række sager, som han arbejdede ihærdigt for. Godtgørende formål under hans vinger,« siger han.

Derfor er Jakob Illeborg også overbevist om, at prins Philip vil blive savnet af det britiske folk.

»Nogen vil måske mene, at Philip havde noget forstokket i sig, men mange vil nok også huske ham for det godtgørende arbejde, han lavede,« siger han.

Jakob Illeborg understreger samtidig, at prins Philip og dronning Elizabeth har været gift siden 1947, hvorfor prins Philip også er en vigtig del af fortællingen om kongehusets rolle.

Buckingham Palace oplyser i en pressemeddelelse, at prinsen sov stille ind fredag morgen på Windsor Castle.

Prinsen var indlagt på hospitalet i omkring en måned fra midten af februar til midten af marts.