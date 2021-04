Flagene går på halv over hele Storbritannien, når den royale familie lørdag begraver prins Philip.

Traditionelt har briterne ry for at holde offentligt gravøl, der kan udvikle sig til store folkefester, siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Man klapper folk ud og honorerer den døde ved at fejre livet.«

Men i morgen må briterne blive hjemme. For begravelsen bliver holdt under private former, dels på grund af covid-19 situationen, dels fordi det var sådan, prins Philip ville have det.

Den 99-årige Philip hædres af mange for sin lange tjeneste for kongehuset.

Kun familie og venner vil være til stede ved den private ceremoni i St. George's kapel i Windsor Castle.

»Folk er blevet opfordret til at blive hjemme og ikke gå på gaderne eller ud i haverne og holde gravøl. Men jeg tror, der vil blive holdt noget alligevel. Storbritannien har meget lidt smitte lige nu, pubber og restauranter er åbnet igen og folk er ikke bange for smitte mere,« siger Jakob Illeborg, der forudser, at begravelsen bliver en god anledning til at drikke et glas vin eller en øl og skåle på et langt liv.

B.T.s korrespondent er overrasket over, hvor meget snakken om prins Philip har fyldt blandt de briter, han har mødt siden prinsen døde den 9. april.

»Prins Philip er jo 'bare' manden bag dronningen,« siger han.

Lørdag flages på halv stang alle steder i Storbritannien. Ligesom den 9. april, hvor prins Philip døde.

Han mener, det skyldes, at Philip sammen med dronning Elizabeth 'har tegnet tilblivelsen af det moderne Storbritannien'.

»De kongelige er et spejl på samfundet, så begravelsen er et sentimentalt farvel til en epoke – til imperiet,« siger han.

Som flere og flere anekdoter om prinsen i løbet af den seneste uge er blevet fortalt, er prinsens ry og renommé vokset. Historierne om prins Philip som en sur, gammel mand, der ofte fortalte upassende vittigheder, er blevet afløst af andre historier for eksempel om en hjertevarm mand, der kunne tale med både børn, børnebørn og sin kone.

Når B.T. s mand i London de seneste dage har talt med folk, har mange fremhævet prins Philip for hans flid og hans pli.

Prins Philip mindes af briterne som meget andet end en gnaven, gammel mand, der fortalte upassende vittigheder, siger Jakob Illeborg, B.T.s korrespondent. Foto: KAREL PRINSLOO.

»Jeg har selv flere gange kaldt ham den ultimative vandbærer. For det er sådan Philip har fungeret, og dét tror jeg, at mange briter værdsætter.«

Men prins Philip var også en mand med meninger.

»Han er den eneste af de kongelige, der har insisteret på at skrive sine egne taler, og han har altid sagt, hvad han mente,« siger Jakob Illeborg.

Blandt andet ønskede han ikke en statsmandsbegravelse, som dem briterne afholdt, da prinsesse Diana og Margaret Thatcher døde.

Prins Harry har måttet afgive sine militære titler som følge af sin exit fra kongehuset. Foto: JOHN STILLWELL

»Han ønskede en begravelse for familien og de nærmeste. Dét ønske får han opfyldt - – ved hjælp af covid 19.«

At kongefamilien ved begravelsen ikke vil optræde i fuldt ornat er en anden måde at ære hans sidste ønske på. Normalt tilsiger den royale dresscode militæruniform ved begravelser, men lørdag vil de kongelige være klædt i 'sørgeklæder', hvilket for herrernes vedkommende betyder jakkesæt. Der skriver mail.online.

At det så samtidig er en praktisk måde at undgå at puste til den aktuelle strid i den kongelige familie er en positiv bivirkning.

»Det er belejligt, fordi Harry ikke kommer til at stikke ud fra resten af den kongelige familie,« siger Jakob Illeborg.

Prins Andrew, der her ses ved siden af dronningen, må undvære sin militære uniform ved prins Philips begravelse. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Da Harry og Meghan trak sig fra deres royale forpligtelser, mistede han nemlig retten til at bære uniform.

Alles øjne – i hvert fald den britiske presses – vil lørdag være rettet mod netop William, Harry og deres far, prins Charles.

Pressen vil have fuldt fokus på at kunne afsløre så meget som den mindste sprække i forholdet mellem de tre. Men kongehuset vil gøre alt for at det ikke lykkes, siger Jakob Illeborg.

»Ønsket fra kongehuset er at hælde vand på enhver mulig lunte. Begravelsen er en mulighed for at vise, at samhørigheden er større, end medierne lige nu skriver. Om det lykkes, må vi vente og se.«