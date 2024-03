Hvad der skulle have været en hyldest til mødre og en tak for de mange hilsener, endte med at skabe flere af de spekulationer, det skulle lukke ned for.

Den sygemeldte prinsesse Kate måtte til sidst krybe til korset og indrømme, at hun havde redigeret sit berygtede mors dagbillede på Instagram – men sagen er langt fra slut.

Billedbureauer trak prinsessens billede tilbage, eksperter har sammenlignet det britiske kongehus med Nordkorea, og nu advarer Instagram også mod det omdiskuterede mors dagbillede.

På prinsesse Kates opslag fra mors dag er der nemlig nu kommet en såkaldt disclaimer under.

'Redigeret billede/video. Det samme redigerede billede blev gennemgået af uafhængige faktatjekkere i et andet opslag,' står der nu med rødt under opslaget.

'Uafhængige faktatjekkere siger, at fotoet eller billedet er blevet redigeret på en måde, der kan mislede folk, men ikke fordi, det var vist udenfor kontekst,' lyder det videre, hvis man trykker ind på advarslen.

Her ses det også, at det er faktabureauet EFE Verifica, der har kategoriseret billedet som redigeret.

