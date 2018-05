I anledningen af kronprinsens fødselsdag stillede han, kronprinsesse Mary, deres fire børn og dronning Margrethe sig ud på balkonen ved Amalienborg Slotsplads. Men en anden ville også være med i legen.

Hvis de mange mennesker på Amalienborg drejede sig mod venstre i stedet for at kigge på balkonen, ville de se prinsesse Benedikte stå i et vindue og vinke med.

Prinsessen er dronning Margrethes søster og var ikke en af de udvalgte royale, der skulle stå på balkonen, men det stoppede hende tilsyneladende ikke.

Det fangede BTs reporter på stedet et billede af, som du kan se her:

Senere skal kronprinseparret køre med karet fra Frederik VIII’s palæ til Christiansborg Slotsplads, hvor et gallataffel med gæster fra både ind- og udland vil finde sted.