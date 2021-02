Et kærlighedsbillede af prins Joachim og prinsesse Marie er for nyligt blevet offentliggjort.

I forbindelse med Valentinesdag har en fransk fotograf offentliggjort det kærlighedsfyldte billede af det royale par.

Parrets tydelige forelskelse og kærlighed til hinanden kan man ikke undgå at se på billedet, da parret har fundet det helt store smil frem til hinanden.

Det er fotografen bag, Régine Mahaux, der tilsyneladende synes så godt om sit eget billede, at hun følte det måtte vises til verden. Og det er da også et anderledes fotografi af det kongelige par.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Regine MAHAUX (@reginemahaux)

Ifølge Billedbladet, så er billedet hvor prinsesse Marie og prins Joachim, der går smilende og leende med hinanden i håndenover et år gammel.

Det er blevet taget i forbindelse med et interview til det franske magasin Paris Match, som fandt sted tilbage i 2019 og har derfor været i 'overskud' – indtil nu.

Det er ikke første gang, at den royale familie har fundet vej til fotografens Instagram. Tidligere har fotografen postet endnu et kærligshedsbillede af parret og et billede med prinsesse Marie og børnene.

Prinsesse Marie kunne i starten af februar fejre sin 45 års fødselsdag.