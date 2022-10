Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke kun herhjemme, royale titler bliver diskuteret.

Også i Storbritannien holdes en række medlemmer af kongehuset hen, mens monarken tage en beslutning.

Efter dronning Elizabeths død er det nemlig kong Charles, der har fået kommandoen. Og ifølge flere britiske royale eksperter vil han med stor sandsynlighed benytte muligheden til at – lige som sin danske kollega – slanke kongehuset og fratage enkelte prinser og prinsesser deres titler.

Tidligere har det været fremme, at prins Harry og Hertuginde Meghans to børn, Archie og Lilibet, formentlig ikke kommer til at nyde godt af det dekret fra 1917, der ellers siger, at de efter dronning Elizabeths død officielt kan kalde sig prins og prinsesse.

Men nu mener blandt andre royal historiker Marlene Koenig at også 34-årige prinsesse Beatrice og 32-årige prinsesse Eugenie snart bliver tvunget til at kalde sig noget andet.

»Der vil komme forandringer, og det kunne inkludere at degradere Beatrice og Eugenie til 'døtre af hertugen',« siger hun til Express.

Om prinsesserne, der er børn af prins Andrew, Hertug af York, siger en anden royal ekspert, Hilary Fordwich, til Fox News:

»Prinsesserne kommer højst sandsynligvis til at blive Lady Beatrice og Lady Eugenie, efter at deres fars sexovergrebsskandale formentlig har lagt deres chancer for at blive arbejdende medlemmer af kongehuset i ruiner.«

Prinsesse Eugenie og prinsesse Beatrice med deres far, prins Andrew. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Prinsesse Eugenie og prinsesse Beatrice med deres far, prins Andrew. Foto: JUSTIN TALLIS

Prins Andrew er lillebror til kong Charles og for nuværende nummer otte i arvefølgen, selvom han sidste år mistede sine militære titler, protektorroller og retten til at kalde sig 'hans kongelige højhed', efter han blev anklaget for, via sit venskab med den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein, at have begået seksuelt overgreb på den dengang mindreårige Virginia Giuffre.

Forskellen på prinsesse Beatrice og 32-årige prinsesse Eugenies skæbne, og den der fra årsskiftet bliver prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athenas er dog, at de britiske prinsesser presses ud, fordi deres far ikke længere har samme status i kongehuset, mens intet har ændret sig for prins Joachim.

Sammen med sin hustru, prinsesse Marie, er han stadig fuldgyldigt medlem af Kongehuset. Og det agter parret at blive ved med at være trods utilfredsheden over, at deres børn snart ikke længere er det.

Det understregede de i et ærligt interview med B.T. i weekenden.

Prins Joachim og prinsesse Marie fortæller B.T.-journalist Jacob Heinel om deres skuffelse over, at børnene har fået frataget deres titler. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie fortæller B.T.-journalist Jacob Heinel om deres skuffelse over, at børnene har fået frataget deres titler. Foto: Bax Lindhardt

»Vi har aldrig været i tvivl om det. Jeg håber ikke, at nogen er tvivl om det,« siger prinsesse Marie om parrets fortsatte ønske om at arbejde for Kongehuset, selvom forholdet til familien er 'kompliceret', som de siger.

»Det er jo netop også det, vi gør. Vi er i hver vores position repræsentanter for Danmark og danske interesser. Og Kongehuset. Og Kongehusets interesser,« tilføjer prins Joachim.

Dermed italesætter de også, hvorfor der er forskel på deres fire børns situation og den, prins Harry og hertuginde Meghans to børn højst sandsynligvis ender i.

Et dekret udstedt af kong George 5. i 1917 siger nemlig, at regentens børnebørn får og til evig tid må beholde titlerne af prins eller prinsesse.

Prins Harry og hertuginde Meghan meldte sig for to år siden ud af det britiske kongehus. Der spekuleres derfor i, om deres børn får lov at kalde sig prins og prinsesse. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan meldte sig for to år siden ud af det britiske kongehus. Der spekuleres derfor i, om deres børn får lov at kalde sig prins og prinsesse. Foto: TOBY MELVILLE

Under normale omstændigheder havde det altså betydet, at treårige Archie og etårige Lilibet Mountbatten-Windsor forfremmes til prins og prinsesse.

Men da deres forældre prins Harry og hertuginde Meghan – som i arvefølgen kan sammenlignes med prins Joachim og prinsesse Marie – i 2020 besluttede at træde tilbage og dermed ikke længere er arbejdende medlemmer af kongehuset, spekuleres der i, om kong Charles vil fratage dem deres titler.

Her en måned efter dronning Elizabeths død, er det endnu ikke blevet meldt ud, hvad der skal ske med Archie og Lilibet Mountbatten-Windsors titler.