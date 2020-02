Onsdag var det kronprinsesse Mary, der skulle fejres med boller og lagkage, og torsdag er det så prinsesse Maries tur.

Prins Joachims hustru fylder nemlig 44 år.

Og det er sigende, at Danmarks 48-årige kronprinsesse skal fejres før sin fire år yngre svigerinde.

Ifølge historiker Michael Bregnsbo, der er lektor på Syddansk Universitet, er prinsesse Marie nemlig vant til at leve i skyggen af Kronprinsessen.

»Det er klart, at fordi Mary er gift med vores kommende konge og dermed bliver dronning, så overstråler hun Marie,« siger Bregnsbo og fortsætter:

»Marie er ikke i første række ligesom Mary.«

Selvom fødselsdagsbarnet prinsesse Marie altså må se sig overstrålet af Kronprinsessen, så har danskerne stadig rigeligt med interesse for hende, vurderer historikeren.

»Det kan godt være, at Mary er kommende dronning og mor til en kommende konge, men Marie er også gift med et fremtrædende medlem af kongehuset, og hendes børn er offentligt kendte personer, så det er klart, at danskerne interesserer sig for hende.«

I modsætning til kronprinsse Mary har prinsesse Marie været indblandet i små kontroverser.

Så sent som i oktober langede prinsessen for eksempel ud efter de folk, der kritiserede hendes mand for at modtage apanage, selvom han er flyttet til Paris.

»Kritikken er fuldstændig urimelig. Helt urimelig i forhold til det, han gør. Jeg kan simpelthen ikke forstå det,« lød det fra prinsessen i hendes forsvar af prins Joachim.

Ville kronprinsesse Mary have gjort det samme?

»Lige i det her tilfælde kan man sige, at fordi Joachim er længere væk i arvefølgen, så er det nemmere for Marie at gå ud at gøre det. Der er ikke tvivl om, at kronprinsparret skal modtage apanage, så de vil aldrig få det samme problem, og Mary er for klog til at blande sig (i apanage-diskussionen, red.).«

Bregnsbo bakkes op af historiker Sebastian Olden-Jørgensen, som mener, at det er naturligt, at prinsesse Marie spiller anden violin, men dermed også har større frihed til at sige sin mening. Han mener dog, at kommentarerne om prins Joachim i Paris var opsigtsvækkende.

»Man kan sige, at netop de kommentarer var tæt på grænsen for, hvad man kan tillade sig. Ellers vil jeg sige, at prinsesse Marie i al almindelighed klarer det godt,« siger han og uddyber:

»Hun er pligtopfyldende, hun fylder ikke for meget, og hun fylder heller ikke for lidt.«

Selv er prinsesse Marie dog også indforstået med sin rolle i kongehuset. Det forklarede hun til et fransk medie i december.

»Vi minder uden tvivl om hinanden (hende og Kronprinsessen, red). Og for at gøre det værre er vi født den samme måned med én dags forskel. Men så længe vores jobbeskrivelser er forskellige og anerkendte, er det helt fint med mig,« sagde hun til mediet Paris Match.

Prins Joachim og prinsesse Marie bor dette år sammen med deres to børn i Paris.

Prinsen startede nemlig på École Militaire for at gå på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær september sidste år.