Når klokken passerer midnat i aften, slutter en æra i det danske kongehus.

Som Askepot i eventyret bliver prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena tryllet om til helt almindelige borgere, når klokken slår tolv.

Næsten da. Dronningen har ladet de eks-kongelige børn beholde deres greve og komtesse-titler, som de også fik ved fødslen – og således skal vi vænne os til at sige grev Nikolai, grev Felix, grev Henrik og komtesse Athena.

B.T. har spurgt grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, til prins Nikolai og prins Felix' planer for deres sidste dag som prinser.

Alle prins Joachims børn mister deres prinse og prinsessetitler den 1. januar. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Prins Nikolai og prins Felix er netop vendt hjem fra ferie med deres far og prinsesse Marie. Prins Nikolai er i København, mens prins Felix fortsætter sin rejse for at fejre nytår i udlandet med venner,« siger hun til B.T.

Grevinde Alexandra holder ligeledes nytår i udlandet med familie og venner.

De kommende eks-prinser er netop vendt hjem fra en juleferie med prins Joachim og prinsesse Marie, og her har de formentlig også kunnet tale mere om deres nye tilværelse.

De vil sikkert også gerne videre med deres liv efter et stormfuldt efterår. Den 28, september besluttede Dronningen at fratage dem titlerne som prinser til Danmark.

Det sendte Kongehuset ud i en historisk krise, da grevinde Alexandra, prins Joachim og prinsesse Marie sagde til B.T., at børnene følte sig udstødt af den kongelige familie.

Prins Joachim og prinsesse Marie har fået luft for nu. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg synes ikke, det er moderne at have nogle sårede børn,« sagde prinsesse Marie efterfølgende i et interview med B.T. i Paris.

Prinseparret sagde også, at forholdet til Kronprinsparret er blevet 'kompliceret', og at de ikke havde hørt fra Dronningen.

Efterfølgende har der dog været dialog mellem parterne, men det betyder ikke, at alt er fryd og gammen.

Den 1. januar ventes prins Joachim og prinsesse Marie at deltage i Dronningens store nytårstaffel. B.T. er selvfølgelig med hele aftenen.