Kronprinsesse Mary har med egne ord tænkt, at hun har ‘scoret over evne,’ fordi kronprins Frederik valgte hende som kæreste.

Men andre kvinder har øjensynligt forsøgt at overhale hende indenom ved allerede sidst i 1980’erne at komme tæt på den kommende konge i håb om at blive prinsesse. Det vidner interne undersøgelser fra Politrådet, fagrådet for økonomistudiet ved Københavns Universitet, om.

I noter til de årlige undersøgelser af sammensætningen af studerende, fremgår det, at rygter i 1988 om at kronprinsen ville søge ind på økonomistudiet fik flere kvinder til at søge ind på uddannelsen året efter. ‘Prinseeffekten,’ kaldes det i noterne til en graf, der viser, at der på et enkelt år skete et usædvanligt hop på ti procentpoint i antallet af kvinder på det mandsdominerede studie.

'Den relative store andel af kvinder i 1988, skal sandsynligvis ses på baggrund af vedvarende rygter om kronprins Frederiks daværende studieplaner,' står der i undersøgelsen fra 1993.

'Prinseeffekten' vurderes at være årsagen til, at flere kvinder valgte økonomistudiet på Københavns Univesitet. Billede fra Politrådets Socialundersøgelse 1993 Foto: Privatfoto

Mogens Nørgaard Olesen, der er studielektor og for nylig fejrede 40 års jubilæum på Økonomisk Institut, KU, husker godt de daværende rygter.

»Han gjorde jo det helt forkerte at tage til Aarhus, men det er rigtigt, at der var en forventning om, at han ville dukke op her. Et eller andet skulle han jo lave, og så var det meget naturligt at vælge et studium, han kunne bruge i sin kommende beskæftigelse som monark,« siger han og vurderer, at den usædvanlige graf sandsynligvis godt kan tilskrives den nu 50-årige kronprins.

Tror du, at der er kvinder, der har gået rundt med tanker om at blive prinsesse, der har søgt ind på grund af, at man troede, at kronprinsen skulle studere på Økonomisk Institut?

»Det kan bestemt ikke udelukkes. Det kan det ikke. Ligesom at Maria Montell kunne blive kæreste med ham, tænkte andre piger jo, at det også kunne ske for dem. Sådan er det jo, når man er ung,« siger han.

Kronprinsen 50 år: Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary til Gallataffel på Christiansborg Slot lørdag den 26. maj 2018.. (Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft Kronprinsen 50 år: Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary til Gallataffel på Christiansborg Slot lørdag den 26. maj 2018.. (Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft