Hertuginde Meghan og prins Harry venter parrets første barn inden længe.

Og selvom offentligheden ikke kender den præcise dato for fødslen, så giver den britiske royale kalender måske et par hints.

Det amerikanske underholdningsmedie E News har således set på de kommende royale forpligtelser, og det giver et par bud på, i hvilket tidsrum man må forvente, at Meghan Markle bringer et nyt medlem af den royale familie til verden.

Oprindeligt havde Kensington Palace meddelt, at hertuginden var sat til at føde i løbet af foråret.

Men tilbage i januar afslørede Meghan Markle selv i forbindelse med et besøg i Liverpool, at hun på det tidspunkt var seks måneder henne i sin graviditet.

Derfra kunne man med lidt let hovedregning nå frem til, at den royale fødsel måtte finde sted omkring slutningen af april.

Og ifølge de kommende royale planer, der blandt andet er blevet beskrevet i engelske medier de seneste dage, kunne meget tyde på, at det mere specifikt kommet til at falde mellem den 27. april og den 6. maj.

Fra den 25. til den 26. april er prins Harrys storebror og Storbritanniens kommende konge, prins William, nemlig på officielt besøg i New Zealand for at vise sin respekt i kølvandet på terrorangrebet i marts.

Fra den 7. til den 10. maj er prins Charles og hertuginde Camilla på foranledning af den britiske regering på besøg i Tyskland, hvor de både skal besøge Berlin, Munchen og Leipzig.

Som bekendt kan fødsler ikke planlægges minutiøst, og derfor kan det ikke udelukkes, at fødslen af Meghan Markle og prins Harrys første barn finder sted i det tidsrum, hvor dele af den britiske royale familie er udenlands.

Meghan Markle og prins Harry har tidligere meldt ud, at man vil holde fødslen meget privat.

I sidste uge lød det i en udtalelse fra en talsmand fra Kensington Palace, at parret ikke har planer om at vise den royale nyfødte frem for offentligheden, som der ellers er tradition for.

'De royale højheder har truffet den personlige beslutning at holde planerne om fødslen private.'

'Hertugen og hertuginden ser frem til at dele den spændende nyhed med alle, når de har haft muligheden for at fejre familieforøgelsen i private rammer,' lød det blandt andet.

Således bryder prins Harry og Meghan Markle med en 40 år lang tradition i det britiske kongehus.

Her har det nemlig været kutyme at vise de royale babyer frem for offentligheden bare få timer efter fødslen.