Fra sidelinjen har den afdøde prinsesse Dianas butler - Paul Burrell - fulgt Meghan Markles vej ind i det britiske kongehus.

Og han er ikke overrasket over alle de negative historier, der især de seneste måneder er dukket op om hende i pressen. For det samme skete for Diana. Nu advarer han mod, at man fortsætter den vej.

»Diana var pressens yndling, blev sat fri, og så blev hun pludselig helt bogstaveligt forfulgt op og ned ad gaderne i London, hun blev jagtet. Jeg ønsker ikke, at det sker for Meghan,« siger Paul Burrell i et interview med Daily Mail.

»Hvis vi fortsætter ad denne vej, så kommer Meghan til at være i en lignende situation som Diana. Det er uretfærdigt og ikke i orden. Men jeg tror, at hvis det kommer dertil, så vil Dronningen stoppe det. Hun ønsker ikke, at det, der skete med Diana, skal ske for Harrys hustru,« tilføjer han.

Foto: MICHAEL BRADLEY / POOL Vis mere Foto: MICHAEL BRADLEY / POOL

I 21 år arbejdede Paul Burrell for det britiske kongehus. Først som tjener for dronning Elizabeth, siden som prinsesse Dianas butler.

Han forlod kongehuset, efter Diana mistede sit liv i en trafikulykke i 1997.

Til Daily Mail fortæller han, at han føler stor empati med Meghan for den ilddåb, hun indtil videre har været igennem.

I begyndelsen var de britiske medier fyldt med den ene positive historie om hende efter den anden - særligt i tiden op til og efter det storslåede bryllup i maj, hvor hun gav sit 'ja' til sin udkårne, prins Harry.

Siden - hen over efteråret - har tonen i medierne fået en anden lyd.

De britiske medier har været fyldt med negative historier med citater fra særligt anonyme kilder om, at hun er 'kommanderende', 'streng' og 'hård', og at hun angiveligt skulle have det meget svært med sin svigerinde - hertuginde Kate.

Ifølge Paul Burrell var det uundgåeligt, at den slags historier ville begynde at blive skrevet.

»Jeg vidste, da hun trådte ind i den kongelige familie, at hun ville have sine hvedebrødsdage i pressen, så brylluppet, det hele helt fantastisk, ikke et ondt ord sagt mod hende, og så sker det - medierne kigger efter en ny vinkel. Det skete for Diana,« siger han til Daily Mail.

ARKIVFOTO af prins Harry og Meghan. Foto: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS Vis mere ARKIVFOTO af prins Harry og Meghan. Foto: Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Der er ifølge Paul Burrell blot én ting, Meghan kan gøre i denne situation.

Og det er at møde det direkte og være hård.

Heldigvis - forklarer den tidligere butler - har hun også Harry ved sin side, og han har været igennem noget lignende med pressen og negative historier.

Derfor opfordrer han Meghan til at støtte sig op ad sin mand, ligesom han opfordrer folk til at give Meghan noget fred og ro.