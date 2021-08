Kronprinsparrets beslutning om at sende prins Christian på Herlufsholm Kostskole har danskernes opbakning.

Det viser en ny YouGov-undersøgelse for B.T.

Her svarer 18 procent, at de er 'helt enig' eller 'delvis enig' i, at prins Christian burde have forsat sin skolegang på en offentlig ungdomsuddannelse. 34 procent svarer derimod, at de er 'helt uenig' eller 'delvis uenig'.

Dermed mener hver tredje dansker, at det er helt i orden, at prinsen er begyndt på Herlufsholm Kostskole.

De stolte forældre med sønnike. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Her startede prins Christian sin gymnasieuddannelse, efter han i juni færdiggjorde sin grundskoleuddannelse på Tranegårdsskolen i Gentofte.

Tranegårdsskolen var Kronprinsparrets opsigtsvækkende valg af skole, da de i 2011 sendte prins Christian afsted som den første i rækken.

Dengang blev Kongehuset hyldet for at sende de royale børn på en offentlig folkeskole. Skolen i Hellerup er dog en af landets bedste, og mange af forældrene tilhører det bedre borgerskab.

Alligevel var det overraskende for mange, at Kronprinsparret valgte en folkeskole. Der har nemlig været tradition for at sende kongelige børn i privatskole.

Forrest: Prins Vincent, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary. Bagest: prins Christian, prinsesse Josephine og prinsesse Isabella. Alle de royale børn går eller har gået på Tranegårdskolen i Hellerup. Foto: Kongehuset

Både prins Nikolai og prins Felix samt kronprins Frederik og prins Joachim gik på privatskolen Krebs Skole på Østerbro.

Prins Christian begyndte i august på Herlufsholm Kostskole, hvor han skal gå i tre år og dermed færdiggøre hele sin gymnasielle uddannelse. Han skal bo på skolens kostafsnit.

Her får Christian selskab af sin gode ven, Holger Skeel, der er søn af Kronprinsparrets venner, Jørgen og Malou Skeel, der er en del af familiens absolutte inderkreds.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary holder ofte sommerferie med Skeel-familien i Skagen.