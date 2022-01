Med balladen om prins Andrew og prins Harry og hertuginde Meghans dramatiske exit, sidder det britiske kongehus i udfordringer til halsen.

Men for én royal kvinde kan det blive en fordel. Engang var hun lagt for had af hele landet, men nu bliver hun udnævnt til at skulle redde det britiske kongehus.

Hun har ellers stået model til meget. Hun var ikke jomfruelig nok, hun manglede en adelstitel, og så blev hun anklaget for at være årsagen til, at ægteskabet mellem prins Charles og briternes yndlingsprinsesse, prinsesse Diana, ikke holdt.

Men Camilla Parker Bowles har rejst sig fra asken som en anden fugl føniks. Siden sit ægteskab med den britiske tronarving har hun spillet sine kort helt rigtig. Hun har været stille, afdæmpet og generelt bare gjort det, hun skulle, det hun blev bedt om, og det man forventede af hende.

Charles og Camilla og William og Kate er blevet de bærende kræfter i det britiske kongehus - foruden Dronningen. Foto: JACK HILL

Ifølge den britiske forfatter og klummeskribent, Andrew Norman Wilson er det præcis, hvad kongehuset har brug for:

»Giftemålet med Camilla Parker Bowles har endelig gjort ham (prins Charles, red.) human og givet os håb hans tid som regent. Hun (Camilla Parker Bowles, red.) er lige, hvad monarkiet har behov for for at overkomme de næste vanskelige år. Hun er humørfyldt, stilet, naturlig og upompæs,« skriver han i Daily Mail.

Og den vurdering er nok ikke skudt helt ved siden af, mener B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg:

»Charles har igennem hele sit liv haft nogle raseriagtige udfald, som ikke altid har spillet sig så heldigt ud. Og Camilla Parker Bowles, siges det, altid har haft en beroligende effekt. Hun kan angiveligt bare kigge på ham, og så falder han lidt ned igen.«

Dronning Elizabeth har bestemt ikke været fan af Camilla Parker Bowles tidligere, men nu ser de to kvinder ud til at komme godt ud af det med hinanden. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

»Men det siger egentlig noget om, hvor kaotisk den kongelige familie er, hvis det er Camilla Parker Bowles, der skal være ankeret. Det viser noget om, hvor stor en storm de andre skibe sejler rundt i,« siger han.

Det var til en polokamp i 1970, at Camilla Parker Bowles først mødte tronarvingen. Dengang var hun 25 år og hed Camilla Shand. Senere blev de i en periode kærester, men da prins Charles sluttede sig til flåden uden at fri stoppede forholdet.

Ifølge flere bøger om det britiske kongehus var kongefamilien ikke tilfreds med Camilla Parker Bowles. Selvom hun kom fra det bedre borgerskab (hendes far var major og morfar var baron), og selvom hendes oldemor havde været kongens elskerinde, så var hun ikke fin nok, da hun manglede en adelig titel.

Camilla Parker Bowles havde også haft flere forhold til mænd, og der kunne ifølge kongehuset derfor stilles spørgsmålstegn ved hendes jomfruelighed.

Hertuginde Camilla sammen med sin svigerinde, hertuginde Sophie, og hertuginde Kate. Foto: POOL

Historien endte som bekendt med, at Camilla Parker Bowles giftede sig med Andrew Parker Bowles, hvis familie havde været tæt på kongehuset gennem mange år. Men hun forblev i prins Charles liv, hvilket fik skyld for at ødelægge Charles og Dianas ægteskab.

Ifølge Jakob Illeborg er Camilla Parker Bowles, der i dag benævnes som hertuginde Camilla, efter hun i 2005 blev gift med prins Charles, stadig langt fra det mest populære medlem af Kongehuset, men briterne har accepteret hende mere og mere og begynder at se hendes kvaliteter.

»Hun er vokset fra at have været Storbritanniens mest forhadte kvinde til i stigende grad at være blevet accepteret. Hun er vokset ind i briternes hverdag og er blevet accepteret som en stedmor bliver accepteret i en ny familie. Også med kærlighed, tror jeg,« siger han.

Men selvom hertuginde Camilla er blevet mere vellidt, så er der stadig én ting, som er uvis. Nemlig hvilken titel, hun skal have, når hendes mand en dag bliver konge.

Hertuginde Camilla går blandt andet meget op i dyr. Foto: POOL

I årevis har det været diskuteret, om hun skal være dronning, som Charles ønsker, eller om hun skal nøjes med den mindre vigtige titel som 'Queen consort´', der nærmest svarer til prinsgemal.

»Jeg tror, at man ender i en situation, hvor det kan være svært at ramme rigtig for kongehuset, for det kan skuffe prins Charles, hvis hun kun bliver dronning consort, men samtidig vil det for mange briter blive en for stor kop te, hvis hun bliver dronning«, lyder det fra Illeborg.