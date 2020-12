Hun blev gift med dronning Elizabeths yndlingssøn og blev hurtigt et populært medlem af den kongelige familie. Men lykken varede ikke ved, og hertuginde Sarah Fergusons liv endte med at blive noget af en skandaløs royal rutsjetur.

Intime billeder, bestikkelse og lån fra Jeffrey Epstein er blot nogle af beskyldningerne. Men noget har ændret sig de senere år, og måske er hun på vej tilbage.

Det er kun få glimt, man får af Sarah Ferguson i den nyeste sæson af Netflix-serien 'The Crown', men historien om prins Andrews tidligere kone rummer både en stor kærlighedshistorie og en trist nedtur for en tidligere kongelig, der endte med at være så dybt forgældet, at hun traf nogle meget uheldige valg.

»Jeg var virkelig forelsket. Vi var begge vildt forelskede. Jeg husker, da jeg gik op ad kirkegulvet. Og da han vendte sig om og kiggede på mig i sin uniform fra flåden,« fortalte Sarah Ferguson i et interview med Harpers Bazaar i 2011 som optakt til prins Williams bryllup.

Sarah Ferguson og prins Andrew ses ofte sammen, selv om de er skilt. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Sarah Ferguson og prins Andrew ses ofte sammen, selv om de er skilt. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Det var 19. marts 1986, at prins Andrew, der dengang var den fjerde i tronfølgen, blev viet til den 26-årige Sarah Ferguson, der dermed blev hertuginde af York.

På det tidspunkt var der allerede knas i ægteskabet mellem prinsesse Diana og prins Charles, og der blev set frem til brylluppet.

Modsat Charles og Diana havde prins Andrew og Sarah Ferguson alle odds med sig. De var nemlig stormende forelskede.

Og det gik da også godt i begyndelsen. De fik døtrene Beatrice og Eugenie, og jublen var stor.

Forelskelsen var stor, da Sarah Ferguson og prins Andrew i 1986 blev gift. Foto: STRINGER Vis mere Forelskelsen var stor, da Sarah Ferguson og prins Andrew i 1986 blev gift. Foto: STRINGER

Den nye hertuginde blev beskrevet som en 'engelsk rose' og som et frisk pust i den ellers lidt stive kongefamilie. Hun stod for alt det, som kongehuset kunne lide – på en sjov og begejstret måde. Hun kunne lide hestesport og landliv og var altid frisk på en kommentar til medierne.

Og i modsætning til prinsesse Diana kom hun også godt ud af det med dronning Elizabeth. Det på trods af, at Fergie faktisk kendte Diana særdeles godt, da de var grandgrand-kusiner og gode venner.

Selv har Sarah Ferguson fortalt, at hun nogle gange følte, at dronningen favoritiserede hende som svigerdatter. Men det skulle vise sig at få en ende.

Prins Andrew gjorde karriere i flåden, og ifølge Sarah Ferguson var han kun hjemme omkring 40 dage om året i de første fem år af deres ægteskab.

Hertuginde Sarah og prins Andrew bevarede det gode venskab efter deres skilsmisse. Her ses de på en skiferie i shweiziske Verbier sammen, da deres døtre var yngre. Det er velkendt, at parret havde en skihytte i området, som også den danske kronprinsfamilie er så begejstret for. Foto: ARCIERI Vis mere Hertuginde Sarah og prins Andrew bevarede det gode venskab efter deres skilsmisse. Her ses de på en skiferie i shweiziske Verbier sammen, da deres døtre var yngre. Det er velkendt, at parret havde en skihytte i området, som også den danske kronprinsfamilie er så begejstret for. Foto: ARCIERI

Det trak hårde veksler på ægteskabet, og parret blev separeret i 1992.

Og kun seks måneder efter rystede Sarah Ferguson hele kongehuset, da intime billeder, hvor hun sidder topløs på en solseng, mens hendes elsker sutter på hendes tå, pludselig havnede på avisernes forsider.

Kongehuset var rasende, og efter at parret blev officielt skilt i 1996, blev hun frosset ud af den kongelige familie.

Og bedre blev det ikke, da hun i 2010 blev afsløret af avisen News of The World i at tilbyde at 'åbne døre' og påvirke prins Andrew til at fremme visse virksomheders interesse for 500.000 pund. Hun modtog endda 40.000 pund i forskud for at påvirke sin eksmand.

Prins Andrew med døtrene Beatrice og Eugenie. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Prins Andrew med døtrene Beatrice og Eugenie. Foto: JUSTIN TALLIS

Prins Andrew, der har bevaret et særdeles godt venskab med sin ekskone efter skilsmissen, nægtede noget kendskab til seancen, og Sarah Ferguson forklarede først, at hun havde gjort det, fordi hun havde drukket lidt og var havnet i stor gæld.

Året efter ændrede hun dog sin forklaring i interviewet med Harpers Bazaar og fortalte, at det hele var en misforståelse, og at prins Andrew var rasende over, at hun var blevet lokket i en fælde.

Skandalen betød, at hun ikke var inviteret med til prins Williams bryllup i 2011.

De seneste år er Fergies skandaler klinget af. Og måske er hun på vej ind i varmen igen. Hun blev i hvert inviteret med til prins Harrys bryllup i 2018, og de seneste to år har hun også holdt ferie med kongefamilien på slottet Balmoral i Skotland.

Prinsesse Diana og hertuginde Fergie var gode veninder og grandgrand-kusiner, inden de begge blev gift ind i den royale familie. Foto: Rudi SCHRADER Vis mere Prinsesse Diana og hertuginde Fergie var gode veninder og grandgrand-kusiner, inden de begge blev gift ind i den royale familie. Foto: Rudi SCHRADER

Hun har også via sociale medier meddelt, at hun støtter sin eksmand, prins Andrew, der har været i fokus grundet sit bizarre venskab med den afdøde forretningsmand Jeffrey Epstein, der er anklaget for systematisk sexmisbrug af unge piger.

I den forbindelse er Sarah Fergusons navn atter dukket op til overfladen, da hun i 2011 modtog 18.000 dollar fra Jeffrey Epstein, som angiveligt hjalp hende ud af hendes gældsproblemer.

I dag virker Sarah Ferguson til at have fået lidt mere styr på sit liv. Hun er en slags halvkongelig influencer på de sociale medier med 300.000 følgere, hvor hun i bedste farmor-stil læser historie for børn.

Og måske kommer kommer hun en dag officielt tilbage til kongehuset.

Sarah Ferguson er ikke kun kendt for sine skandaler. Hun har gennem tiden også givet mange penge væk til velgørende formål. Foto: WILL OLIVER Vis mere Sarah Ferguson er ikke kun kendt for sine skandaler. Hun har gennem tiden også givet mange penge væk til velgørende formål. Foto: WILL OLIVER

Ifølge de britiske medier spekuleres der i, om hun og prins Andrew kunne finde på at gifte sig igen.

Muligheden er der i hvert fald nu, hvor prins Andrew nu er nede på ottendepladsen i tronfølgen og ikke længere behøver at have dronningens tilladelse for at gifte sig, skriver bladet Town & Country.

Ifølge Ferguson stoppede kærligheden i hvert fald aldrig.

»Jeg elsker ham. Han er min soulmate,« sagde hun i interviewet med Harpers Bazaar.