Camilla af Rosenborg skal giftes med kæresten Ivan Ottesen.

Det står klart, efter han friede ved Kronborg i Helsingør, og hun sagde ja.

»Ja, Ivan har friet til mig i dag. På en helt almindelig søndag spurgte Ivan, om vi skulle tage en tur til Helsingør og gå en tur i det dejlige solskin. Da vi så nåede Kronborg, havde han champagne klar og tog en ring frem til mig. Han faldt på knæ lige foran Kronborg,« fortæller Camilla af Rosenborg til BILLED-BLADET.

Den 45-årige mor til fire sagde ja med det samme. Hun var slet ikke i tvivl om, at kokken Ivan Ottesen er manden i hendes liv. Hun synes, at frieriet skete på det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt, fortæller hun.

De to mødte hinanden på datingappen Tinder for cirka et år siden. Sidste år flyttede de sammen, og nu skal de altså giftes – formentlig til august, lyder det.

Camilla af Rosenborg er mor til børnene Anastasia, Ludwig, Leopold og Theodor. De børn har hun med sin eksmand Mikael Rosanes. Ivan Ottesen har datteren Isabella.

Camilla af Rosenborg er oldebarn af Kong Christian X og grandniece til Dronning Margrethe.

Hun har tidligere været gift med den 20 år ældre Mikael Rosanes og mistede i den forbindelse sin plads i rangfølgen. Arveretten til den danske trone havde hun allerede mistet, da hendes far grev Christian giftede sig i 1971 og mistede sin.