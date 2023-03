Lyt til artiklen

»Hun kender til de krav og ofre, som militærlivet kræver.«

Hun er 17 år og arving til den spanske trone. Nu skal prinsesse Leonor igennem en tre år lang militæruddannelse.

Det skriver CNN på baggrund af en pressemeddelelse, som det spanske kongehus har udsendt.

Til maj bliver Leonor - der er kong Felipe og dronning Letizias førstefødte - færdig med sin to-årige uddannelse på UWC Atlantic College, der ligger i Wales.

Her ses den spanske kronprinsesse Leonor den 1. august sidste år. Foto: JAIME REINA Vis mere Her ses den spanske kronprinsesse Leonor den 1. august sidste år. Foto: JAIME REINA

På den baggrund har det ifølge kongefamilien været 'nødvendigt at overveje prinsessens næste formative fase' som forberedelse til hendes fremtidige rolle som statsoverhoved.

»Kongen mener sammen med Dronningen, at den militære uddannelse af prinsessen er meget bekvem og værdifuld: Den styrker tjeneste- og dedikationskapaciteten og letter de repræsentationsopgaver, som hun bliver nødt til at påtage sig som arving til kronen,« lyder det i pressemeddelelsen.

Som den første i arverækkefølgen vil prinsesse Leonor således også blive den øverste chef for de væbnede styrker, når hendes far enten træder tilbage eller dør.

Leonors militæruddannelse vil efter planen begynde i august eller september.

Her ses det spanske kongepar, Felipe og Letizia, med deres to døtre, Leonor og Sofia. Til venstre står kong Felipes mor, dronning Sofia. Foto: Raúl Terrel Vis mere Her ses det spanske kongepar, Felipe og Letizia, med deres to døtre, Leonor og Sofia. Til venstre står kong Felipes mor, dronning Sofia. Foto: Raúl Terrel

I løbet af de tre år, uddannelsen tager, vil hun tilbringe ét år på de respektive akademier for den spanske hær, den spanske flåde og det spanske luftvåben. Ligesom hendes far gjorde det, før han blev konge.

»Prinsesse Leonor kender de krav og ofre, som militærlivet indebærer, og hun er udmærket klar over æren af ​​at træne og tjene sammen med mænd og kvinder i vores væbnede styrker,« lyder det i pressemeddelelsen.

Den spanske forsvarsminister Margarita Robles har også kommenteret udmeldingen:

»Det viser, at vi, når tiden kommer, vil have en øverstkommanderende, som er en kvinde. I de seneste år har vi gjort en stor indsats for at indlemme kvinder i de væbnede styrker,« sagde hun ifølge CNN på et pressemøde onsdag.

Her ses kronprinsesse Leonor den 15. december sidste år. Foto: Raúl Terrel Vis mere Her ses kronprinsesse Leonor den 15. december sidste år. Foto: Raúl Terrel

Når Leonor er færdig med sin militæruddannelse, vil hun kunne læse videre på en universitetsuddannelse.