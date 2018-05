I videoen ovenfor kan du se kronprins Frederik hilse på sangerinden Mø efter showet.

Venstres nyudnævnte politiske ordfører, Britt Bager, havnede bogstaveligt talt i søgelyset under søndagens DR-underholdningsshow til ære for kronprins Frederik.

Det bemærkede flere Twitter-brugere allerede under showet, herunder Ritzuas politiske reporter Vijay Chaudhury.

Ligesom man kan kigge på stewardesser i flyet for at se om noget er galt, kan man kigge på Britt Bager ved Frederiks 50 års show for at tjekke om noget er usjovt og akavet #TillykkeFrederik #Frederik50 #dr1 — Line Kirsten (@LineKirsten) May 27, 2018 Britt Bager får max spotlight på DR1 #tillykkefrederik #dkpol — Vijay Chaudhury (@Vijay_Chaudhury) May 27, 2018 Sjældent har @brittbager været SÅ meget i tv! #tillykkefrederik — Jakob Andresen (@jakobandresen) May 27, 2018

Britt Bager og kæresten, tandlæge Esben Juhl Hansen, havde fået pladser på række 13 i Royal Arena - uden at vide, at det var lige foran kronprinsparret og børnene.

Det betød, at projektørerne oplyste dem under hele showet, så seerne jævnligt kunne følge kronprinsparrets reaktioner på underholdningen.

»Vi blev meget overraskede, for vi havde ingen idé om, at vi skulle sidde foran kronprinsparret. Vi havde regnet med, at vi skulle have en afslappende aften, men det blev lidt noget andet med to store projektører lige i hovedet. Men det var jo nogle rigtig gode pladser, og vi hyggede os alligevel,« siger hun dagen derpå.

Prins Vincent, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prinsesse Josephine - og forrest Britt Bager og hendes samlever, Esben Juhl Hansen. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Det var ikke lidt irriterende med al det lys?

»Nej, det er var en helt fantastisk aften. En rigtig god oplevelse - og noget, man kommer til at huske til sine dagens ende. Man er beæret over at have været med til sådan en aften,« siger Britt Bager, der fortæller, at også hendes bedre halvdel tog det pænt.

»Vi havde jo ikke forberedt os - og det er måske meget godt.«

41-årige Britt Bager har været poltisik ordfører for Venstre siden 3. maj, hvor hun efterfulgte Jakob Ellemann-Jensen, da han blev udnævnt til miljø- og fødevareminister.