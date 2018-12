Mens den royal britiske familie er samlet i julen hos Dronning Elizabeth ved hendes landslot Sandringham, så holder Meghan Markles far jul for sig selv i Mexico.

Ifølge avisen Mirror er han i denne uge blevet set rengøre sin bil udenfor sit hjem tæt på havet i byen Rosarito tæt på San Diego ved grænsen til Californien.

Den gravide hertuginde af Sussex er gift med dronning Elizabeths barnebarn prins Harry, og hun er ikke på talefod med sin far Thomas Markle, der er 74 år gammel.

I forrige uge bønfaldt hans sin datter om, at de skal genoptage kontakten.

»Jeg elsker dig. Lad os lægge uenighederne bag os og genoptage kontakten,« sagde han i et live-interview til den britisk tv-station ITV.

Thomas Markle says he has been ‘frozen out’ by daughter Meghan https://t.co/dEVSI8bpFe pic.twitter.com/eYAaVvz954 — Page Six (@PageSix) December 9, 2018

Hertugindens far har ikke talt med sin royale datter, siden hun i foråret blev gift med prins Harry.

Deres uvenskab skyldes ifølge de britiske medier, at han indledte et samarbejde med paparazzi-fotografer i forbindelse med, at hans datter tidligere på året blev gift med Prins Harry.

Og i ugen op til det storslåede bryllup stjal faderen alle overskrifter, da han pludselig meldte fra til sin egen datters bryllup. Angiveligt fordi han var for syg til at klare den lange rejse over Atlanten.

Både Meghan Markles halvbror og halvsøster har flere gange svinet hende til i pressen og anklaget hende for at svigte både dem og deres far.

Prins Harry og Meghan Markle blev gift i maj 2018. Foto: Damir Sagolj Vis mere Prins Harry og Meghan Markle blev gift i maj 2018. Foto: Damir Sagolj

Ifølge Mirror har Thomas Markle gentagende gange forsøgt at få kontakt til sin datter blandt andet gennem SMS’er, men Meghan Markle ignorerer ham, fortæller Thomas Markle

Dronning Elisabeth skulle ifølge Express have forsøgt at ville hjælpe med at løse far-datter konflikten, men Meghan Markle har ønsket at klare det på egen hånd.

»Alle familier, kongelige eller andre, er de samme, og de skal være sammen især omkring højtiderne,« sagde Thomas Markel blandt andet til tv-stationen ITV.

Meghan Markel og Prins Harry skal være forældre i april 2019, og det er stadig et åbent spørgsmål, om den tidligere ‘Suit’- skuespiller vil give sin far og den kommende morfar lov til at se sit barnebarn.