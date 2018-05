Grevinde Alexandra var med sin søn prins Nikolai på arbejde, da han fik taget billeder til det internationale modemagasin Dust Magazine, som han pryder forsiden af i denne måned.

Det oplyser Grevinde Alexandra til BT via sin pressesekretær.

»Hun var med til shootet, og hun syntes, det var rigtig spændende at være med på sidelinjen og se, hvordan han arbejder, og hvor dygtig han er. Og hun er selvfølgelig en meget stolt mor,« siger pressesekretær for grevinde Alexandra, Helle Løvgren, til BT.

Hun tilføjer, at billederne blev taget ikke langt fra grevinde Alexandras bolig i Charlottenlund.

På forsiden af Dust Magazine, der er i sort-hvid, er prins Nikolai iført mørke jeans og en ærmeløs bluse i sort med hvide striber af designeren Wales Bonner, mens han sidder på en stol og kigger direkte ind i kameraet. Under billedet står teksten 'Prince Nikolai of Denmark'.

Magasinet udkommer to gange årligt og er baseret i London og Berlin, og prins Nikolai pryder forsiden på en af magasinets flere forsideudgaver.

DUST #13 SS18 - AW18/19 PREVIEW - WE HAVE NO FATHERS - COVER 4/6 Prince Nikolai of Denmark wearing #WalesBonner Photography #BrettLloyd at #Total in collaboration with #GraceWalesBonner Hair #LouisGhewy at #ManagementArtists Make-up #TrineSkjoth at #Lundlund Words #DanThawley #dustmagazine Et opslag delt af DUST MAGAZINE (@dustmagazine) den 15. Maj, 2018 kl. 12.31 PDT

Prins Nikolai sprang allerede ud som model tilbage i februar, hvor den danske prins overraskede de fleste ved at dukke op på catwalken under London Fashion Week, hvor han gik model for et Storbritanniens mest prestigefyldte modehuse, Burberry.

Siden blev prins Nikolai offentliggjort som model hos modelbureauet Scoop Models, hvor indehaver Bente Lundquist dog understregede, at prinsen ikke er kommet i stald hos bureauet grundet hans royale titel.

»Vi har booket ham ud fra hans udseende, og ikke fordi han er prins, men det er jo ikke nogen ulempe. Jeg har mødt ham ved forskellige lejligheder gennem hans mor, og der har jeg siden han var barn sagt, at han har nogle fantastisk flotte træk,« sagde Bente Lundquist til BT i februar.

Trods en tilsyneladende blomstrende karriere som model, så starter prins Nikolai på sin uddannelse til sommer.

‘Kongehuset kan bekræfte, at H.H. Prins Nikolai er optaget på Hærens Sergentskole i Varde og vil starte sin uddannelse til sommer,' oplyste Kongehuset i en mail til BT i april.