April er tilsyneladende en god måned at blive født i, hvis man vil blive en succesfuld majestæt. Kun fem dage efter at det coronaramte Danmark fejrede dronning Margrethes 80-års fødselsdag, fyldte Storbritanniens dronning Elizabeth tirsdag 94 år.

Ligesom den danske dronning er den gamle britiske dronning enormt populær. Og ligesom den danske dronning har hun haft en samlende effekt midt i coronakrisen med en tale. Og det er der en særlig grund til.

Folk lytter nemlig på en anden måde, når det er den britiske dronning, forklarer den britiske professor i statskundskab Robert Hazell fra University College of London.

»Dronningen er enormt populær i Storbritannien, og det er monarkiet som institution også. Det skyldes hendes ekstraordinære dedikation og sans for ‘public service’ ligeså vel som hendes lange periode som regent,« skriver han i en mail og tilføjer:

»For mange briter er hun den eneste regent, de nogensinde har haft.«

I sin tale, der fandt sted 5. april, og som var den blot femte af sin slags - ud over de årlige juletaler - både advarede og opmuntrede dronningen briterne i forhold til coronasituationen.

Ifølge Robert Hazell gik talen blandt andet i hjerterne på briterne, fordi det er en sjælenhed, at den britiske dronning taler - men også fordi at hun grundet sin alder også taler ud fra en livslang erfaring.

Det er historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen enig i:

Dronning Elizabeth (der vinker) blev ikke født direkte til at være dronning. Men hun blev det, fordi hendes fars bror abdicerede. Foto: HANDOUT

»Dronning Margrethe og dronning Elizabeth er meget ens på den måde, at det er to af de mest populær regenter i Europa, og at de begge har lang erfaring og opbakning. Derfor er det også meget virkningsfuldt, når de to taler. Det har ekstra effekt, at de gør det så sjældent. For når de så gør det, så tænker folk, at nu skal de lytte efter,« siger han.

At den britiske monark skulle ende med at blive så betydningsfuld en kvinde stod dog ikke skrevet i stjernerne, da hun kom til verden den 21. april 1926 som prinsesse Elizabeth, ældste datter af den regerende konges næstældste søn prins Albert.

Men hendes fars bror, den barnløse Edward VIII, besluttede sig for at abdicere i 1936 for at kunne gifte sig med den fraskilte amerikaner Wallis Simpson. Og så blev hans bror – dronning Elizabeths far – pludselig konge under navnet George VI.

Og da han i en alder af kun 57 år uventet døde, måtte den dengang blot 26-årige Elizabeth i hast overtage tronen.

Det gjorde hun, og hun har været Storbritanniens dronning lige siden. Med sin evige støtte i form af sin mand, prins Philip, ved sin side.

De mødtes, da hun var kun 13 år gammel, blev gift i 1947 og har sammen fået fire børn, hvoraf den ældste er tronarvingen prins Charles.

I løbet sine indtil videre 67 år som regent havde dronning Elizabeth indtil for nylig kun holdt fire taler - ud over sine årlige juletaler.

De fire taler fandt sted i forbindelse med Irakkrigen, hendes mors død, prinsesse Dianas død samt ved sit diamantjubilæum som regent.

Hvis Boris Johnson (Englands premierminister, red.) havde sagt det samme, så var han blevet mistænkt for at fremme sit eget regerings politik. Sådan mistanke kan ikke rettes mod dronning. Michael Bregnsbo, historiker ved SDU og kongehusekspert

Den særlige corona-tale har været et fænomen i alle europas kongehuse.

Ifølge Robert Hazell, der har skrevet en bog om de europæiske monarkier, har coronakrisen pustet nyt liv til monarkernes rolle i samfundet.

»Coronakrisen har mindet folk om, at monarkerne har en rolle som overhovedet for nationerne lige så vel som at være statsoverhovedet - og at i en krisetid kan monarkerne trøste og samle folket på en måde, som kan være sværere for politikerne, fordi politikerne også skal give instrukser til borgerne,« forklarer han til B.T.

Historiker Michael Bregnsbo fra Syddansk Universitet forklarer det således:

Den daværende prinsesse Elizabeth med sine forældre dronning Elizabeth og kong George samt lillesøsteren prinsesse Margaret. Foto: -

»Monarkerne kan samle nationen. De er ikke valgt og ikke knyttet til noget særligt parti. De er i stand til at forene folk i højere grad, fordi de ikke er folkevalgt. En politiker har en masse personener, der har stemt imod sig,« siger han og tilføjer:

»Hvis Boris Johnson (Englands premierminister, red.) havde sagt det samme, så var han blevet mistænkt for at fremme sin eget regerings politik. Sådan en mistanke kan ikke rettes mod dronningen,« .

Dronning Elizabeth, der selv oplevede Anden Verdenskrig, er blevet rost meget for i sin tale at nævne frasen ‘We’ll meet again’ - vi ses igen - som er fra en britisk sang fra Anden Verdenskrig.

»Det var netop en sang, der samlede briterne. Så det var meget smart at bruge den, for det får folk til at tænke på, at det er en vigtig situation som under besættelsen - men sangen er også noget, der vækker håb,« siger Lars Hovbakke Sørensen.