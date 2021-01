Hun var kendt, populær og smuk. Og hun blev gift med briternes yndlingsprins. Det var næsten som et eventyr. Men det gik galt. Helt galt.

For det britiske kongehus og Storbritannien var tilsyneladende slet ikke klar til Meghan Markle. Og Meghan var nok heller ikke klar til livet som kongelig. Her er historien om, hvorfor det gik så galt – og hvorfor briterne hader Meghan så meget.

»Tak, fordi du spurgte. Ikke mange har spurgt, om jeg er okay.«

Sådan lød det fra en tårevædet hertuginde Meghan til en journalist i en dokumentar, der blev lavet om hendes og prins Harrys tur til Sydafrika i 2019.

»Personligt mener jeg, at Meghan er blevet hårdt behandlet her i England,« siger B.T.s udenrigskorrespondent Jakob Illeborg.

Kommentaren var en reaktion på den hårde medfart, som den amerikanske skuespillerinde havde fået i de britiske medier, siden hun havde giftet sig med prins Harry. Hun var for anderledes, for åbenmundet, for lidt britisk. Og værst af alt – hun forsøgte at omvende prins Harry, mente man.

»Briterne er sure på hende, fordi de mener, at hun har forhekset ham. Harry var super populær og havde lavet en masse ballade, men han var ligetil og ligesom sin mor,« forklarer B.T.s udenrigskorrespondent Jakob Illeborg, der har boet i 20 år i London.

Han er derfor godt bekendt med den kongelige ballade om Harry og Meghan.

»Det er virkelig et betændt område. Da hun skulle komme, var alle voldsomt begejstrede. Der kom kulør på kongehuset, og det gav flashback til Grace Kelly, og der kom Hollywood-glamour over kongehuset.«

Hun var vant til sladderpressen, hun var vant til paparazzier – og ikke på den gode måde, så derfor blev det meget hurtigt en krig – og ikke et samarbejde Jakob Illeborg om Meghan Markle

Men Meghan Markle var en erfaren verdenskvinde. Hun havde stor erfaring med at være i medierne – og havde tilsyneladende også sin egen politiske agenda.

»Og det skal på en eller anden måde undgås, hvis man er kongelig,« siger Jakob Illeborg.

Scenen var ellers sat til det perfekte bryllup, da Meghan og Harry skulle giftes 19. maj 2018. Der var gået syv år, siden briterne sidst havde kunnet samle sig om prins Williams bryllup, og tusindvis af festklædte briter valfartede til Windsor Castle vest for London for at deltage i festivitasen.

Men knap var kareten med de nygifte kørt ud fra Windsor Castle, før kritikken begyndte at hagle ned.

Briterne var ekstatiske, da prins Harry i 2018 skulle giftes med Meghan Markle. Men knap var ringen sat på brudens finger, før kritikken haglede ned over den nygifte hertuginde.

»Hun kom med nogle holdninger. Mange af dem er moderne holdninger, men hvor Kate (prins Williams kone, hertuginde Catherine, red.) stille og roligt fik sine holdninger igennem, så gik Meghan med det samme i krig. Hun var vant til sladderpressen, hun var vant til paparazzier – og ikke på den gode måde, så derfor blev det meget hurtigt en krig – og ikke et samarbejde,« forklarer Jakob Illeborg.

Allerede inden brylluppet havde briterne deres betænkeligheder. Meghans amerikanske baggrund førte tankerne tilbage på den royale skandale fra 1936, hvor kong Edward VIII abdicerede, så han kunne gifte sig med den fraskilte amerikanske Wallis Simpson. Og ligesom Wallis Simpson var Meghan fraskilt.

Dertil kom balladen i Meghan Markles familie, hvor familiemedlemmer nærmest stod i kø for at bagtale hinanden. Balladen toppede, da man helt frem til selve bryllupsdagen var i tvivl om, hvem der skulle føre bruden op ad kirkegulvet. Brudens far, Thomas Markle, kunne pludselig ikke komme alligevel – og et halvoffentligt skænderi mellem far og datter udviklede sig i medierne.

Kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen forudså allerede dengang, at balladen ville få konsekvenser.

Det er ikke nemt at komme ind i det britiske kongehus. Slet ikke, hvis man er amerikaner, fraskilt, har sine egne holdninger og kan lide at gå i krig med pressen. Det har Meghan Markle måttet sande.

»Det er jo selvfølgelig noget værre rod, det er jo klart, og der kan da også være nogle englændere, der reagerer ved at vende kongehuset ryggen,« sagde han til B.T. få dage før brylluppet.

Og balladen fortsatte. For mens pressen gik til angreb på Meghan, gik prins Harry til angreb på pressen for at beskytte sin kone. Den ellers så muntre og sjove prins begyndte at sagsøge medierne for at bringe private oplysninger, hvilket kun gjorde forholdet til pressen værre:

»Det er helt uset. Tidligere har de kongelige bidt det i sig. At de reagerer på det, er et brud på traditionerne, og det fik hele tabloidpressen op på barrikaderne med de her ting,« forklarede journalist og tidligere London-korrespondent Lone Theils til B.T. i 2020.

Helt galt gik det, da hertuginde Meghan nedkom med parrets søn. Mens William og Kate troligt har stået og vinket til pressen foran hospitalet ved hver af deres tre børns fødsler, var fødslen af Meghan og Harrys søn Archie omgærdet af mystik.

Selv ikke en succesfuld tur til Sydafrika kunne redde Harry og Meghans ødelagte forhold til briterne.

Der var ingen fotosession efter fødslen, og modsat manges forventninger holdt de også barnedåben privat. Det gav endnu mere næring til forargelsen hos briterne.

Forholdet mellem briterne og Harry og Meghan blev efterhånden så betændt, at selv ikke en succesfuld tur til Sydafrika kunne redde det. Og i begyndelsen af 2020 chokerede de alle ved at meddele, at de ønskede at drosle ned for de kongelige aktiviteter.

Det gik som bekendt ikke. Enten er man inde eller ude, lød beskeden fra dronning Elizabeth, og så forlod prins Harry og hertuginde Meghan den kongelige tilværelse.

Men hvorfor er briterne så glade for Kate og så vrede på Meghan?

Briterne jublede, da Harry og Meghan fik sønnen Archie. Men den lykkelige begivenhed blev hurtigt til en skuffelse, da parret hverken ville fremvise ham offentlig efter fødslen eller holde en 'offentlig' barnedåb.

Ifølge Jakob Illeborg var Meghan nok for stor en stjerne – modsat den ydmyge Kate, der forstod at holde sig i baggrunden i begyndelsen.

»Det er i virkeligheden en spændende historie om to meget forskellige måder at begå sig på, men det viser også, hvor svært det er at klare den test, som det er pludselig at blive kongelig,« siger han.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen, så passer Kate og William bare bedre til briternes opfattelse af en kongelig.

»Meghan og Harry er lidt for utraditionelle, de stikker lidt mere ud og er lidt for anderledes«, siger han.

Balladen om Meghan og Harry stopper dog næppe, selv om hovedpersonerne nu er flyttet til USA.

»Nej, for nu kommer snakken om, hvor mange penge de kan tjene, og om deres luksusliv. Så snart du forlader de sikre rammer, så er du mere udsat,« lyder det fra Jakob Illeborg.