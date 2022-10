Lyt til artiklen

Den hollandske kronprinsesse, Catharina-Amalia, er fortsat under politiovervågning i den royale residens Huis ten Bosch.

Tronfølgeren forlader nu kun slottet for at komme til undervisning på Amsterdam Universitet, hvor hun netop er startet.

Men ifølge kongehusmediet Royal Central og det hollandske medie NL. Times, så afviser den hovedmistænkte for hendes mulige kidnapningsforsøg at have nogen involvering i sagen.

Den for nuværende fængslede Ridouan Taghi er dog ikke formelt blevet titalt mistænkt i kidnapningskomplottet.

Den formodede leder af den marrokanske mafia i Holland, Ridougan Taghi, afviser at have komplottet om at kidnappe den hollandske kronprinsesse.

Men for nylig vidnede den marokkanske mafialeder i retten i Amsterdam-bydelen Osdorp.

Her var han indkaldt mod sin fætter Youssef Taghi i en omfattende kriminalsag, som han også selv trækker dybe tråde til – ikke mindst fordi, Ridouan Taghi er anklaget for selv fra fængslet at skulle have styret alt fra mord og narkotikasmugling til hans egen flugtplan fra fængslet, hvor fætteren skulle have været budbringer.

I den forbindelse afviste Ridouan Taghi ligeledes, at han skulle være en trussel for den hollandske kronprinsesse, Catharina-Amalia.

»Jeg var sikker på, jeg blev aflyttet. Det var derfor, jeg begyndte at fortælle åndssvage historier,« lød det blandt andet fra mafiabossen.

Ridouan Taghi formodes at være leder af den marokkanske mafia i Holland, og fra sit topsikkerhedsfængsel i Vught har han udvekslet breve med sin ligeledes fængslede håndlanger Mohammed B.

Her skulle de to mafiamedlemmer have delt passager fra Koranen med hinanden, hvilket myndighederne har mistanke om var kodesprog – om blandt andet at kidnappe den hollandske tronfølger, formodes det.

Kronprinsesse Catharina-Amalia, kong Willem-Alexander og dronning Maxima vinker fra balkonen på Noordeinde Palace på prinsedag i Haag.

Det er ikke meldt ud, hvor længe kronprinsesse Catharina-Amalia forventes at være hjemsendt under politibeskyttelse.

Men for nyligt blev hendes sikkerhedsniveau øget.

I en følelsesladet udtalelse sagde hendes mor, den hollandske dronning Máxima, at kronprinsessen havde det svært med at skulle være under overvågning på slottet.

»Konsekvenserne af det her er meget svære for hende. Der er ikke noget studieliv for hende, som der er for andre studerende. Jeg er meget stolt af hende og den måde, hun håndterer det her på,« lød det fra dronningen ifølge Royal Central.

I slutningen af sidste måned blev kronprinsesse Catharina-Amalia hjemsendt til den royale residens Huis ten Bosch fra sin studenterbolig på Amsterdam Universitet, hvor hun kun netop var startet på fakultetet for Politik, Psykologi, Jura og Økonomi.

Det skyldtes, at hollandsk politi havde fået mistanke om, at den marokkanske mafia havde haft hende i kikkerten som muligt mål for en kidnapning.

Men allerede dagen efter hjemsendelsen viste Catharina-Amalia sig altså offentligt, da hun for første gang – grundet sine nu 18 år – deltog i den traditionsrige prinsedag.

Kronprinsesse Catharina-Amalia er den ældste af det hollandske kongepars tre døtre og dermed den næste arving til tronen. Hendes søstre, prinsesse Alexia og prinsesse Ariane, er henholdsvis 17 og 15 år.