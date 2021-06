Den hollandske konge er endnu engang kommet i et mindre corona-stormvejr, efter han deltog i en lokal fodboldfest.

Kort forinden Hollands EM-kamp mod Østrig torsdag aften, dukkede kong Willem-Alexander uanmeldt op og overraskede beboerne på gaden Marktweg i den hollandske storby Haag.

Gaden havde netop vundet prisen som 'Den smukkeste orange gade i Holland' - en konkurrence, hvor hollændere over hele landet var blev opfordret til at pynte deres gader i orange farver for at støtte det hollandske landshold i EM.

Under sit korte besøg hos de glade fodboldfans på Marktweg, nåede kong Willem-Alexander dog både at give hånd til flere og at bryde den coronarestrikterede afstand på halvanden meter.

Der blev både krammet og givet hånd, da kong Willem-Alexander var på besøg i gaden Marktweg i byen Haag, som netop havde vundet den EM-relaterede konkurrence som Den smukkeste orange gade i Holland. Foto: MARCO DE SWART Vis mere Der blev både krammet og givet hånd, da kong Willem-Alexander var på besøg i gaden Marktweg i byen Haag, som netop havde vundet den EM-relaterede konkurrence som Den smukkeste orange gade i Holland. Foto: MARCO DE SWART

Og det har fået de hollandske ministre for henholdsvis justits, medicin og folkesundhed til at minde befolkningen om, at coronarestriktionerne altså gælder for alle, selvom det kan være svært.

Det skriver det hollandske medie Vorsten.

»Reglerne er der af en grund, og vi må holde hinanden ansvarlige, hvis de ikke bliver overholdt,« siger ministeren for medicin, Tamara van Ark, til mediet.

Kong Willem-Alexander deltog i festlighederne sammen med Haags borgmester Jan van Zanen. En talsperson for borgmesteren har overfor mediet efterfølgende forsvaret den manglende afstand med, at de to prominente gæster tiltrak flere personer til gaden end forventet.

Borgmester Jan van Zanen fik en hilsen med albuen af kong Willem-Alexander, der desværre glemte den coronavenlige hilsen senere på aftenen. Foto: MARCO DE SWART Vis mere Borgmester Jan van Zanen fik en hilsen med albuen af kong Willem-Alexander, der desværre glemte den coronavenlige hilsen senere på aftenen. Foto: MARCO DE SWART

Det samme har Hollands statsminister, Mark Rutte. Han forsvarer også, at kongen i den store folkemængde valgte at give hånd til flere glade fodboldfans.

»Det er ikke godt, men i det givne øjeblik var det ikke til at overholde,« lød det fra statsministeren.

Sidste år kom den hollandske konge også i kambolage med coronarestriktionerne.

Da kong Willem-Alexander og dronning Máxima var på sommerferie i Grækenland, fik de nemlig taget et billede med en restaurantejer, hvor de ikke havde mundbind på og ikke mindst stod de alle tre tæt sammen.

Den hollandske kong Willem-Alexander havde iført sig sit landsholdstørklæde, da han kom på uanmeldt besøg og overraskede beboerne på Marktweg-gaden i Haag. Foto: MARCO DE SWART Vis mere Den hollandske kong Willem-Alexander havde iført sig sit landsholdstørklæde, da han kom på uanmeldt besøg og overraskede beboerne på Marktweg-gaden i Haag. Foto: MARCO DE SWART

Efterfølgende gik det hollandske kongepar på Twitter og undskyldte episoden som en »spontan fejltagelse«.

Senere på året tog kongeparret så til Grækenland igen - denne gang i en tid, hvor den hollandske befolkning var blevet frabedt at rejse.

Kort efter ankomsten valgte kong Willem-Alexander derfor at flyve tilbage til Holland, og i en video fortalte han, at han nu vidste, han ikke burde være taget afsted.

»Det gør ondt at have forrådt jeres tillid,« lød det fra kong Willem-Alexander.